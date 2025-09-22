La cena de los idiotés 3x01 | Enamorados de Roberto Leal
Aimar Bretos invita a 'La cena de los idiotés' a la actriz Mirela Balic, al actor y cómico Santi Alverú y a los escritores y periodistas Ángeles Caballero y Manuel Jabois.
