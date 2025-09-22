Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La cena de los idiotés 3x01 | Enamorados de Roberto Leal
Vídeos

Vídeos

La cena de los idiotés 3x01 | Enamorados de Roberto Leal

Aimar Bretos invita a 'La cena de los idiotés' a la actriz Mirela Balic, al actor y cómico Santi Alverú y a los escritores y periodistas Ángeles Caballero y Manuel Jabois.
Las sobremesas se sabe cómo empiezan (básicamente cuando se acaba el postre) pero nunca cómo acaban. Y en esa mesa se habla de todo, porque cada historia que cuenta cada comensal acaba derivando en otra y en otra y en otra. 'La cena de los idiotés' es un encuentro semanal de amigos para llevar a la mesa los debates públicos y privados que tenemos a diario; dilemas crudos, directos, que nos obligan a reflexionar y, sobre todo, a mojarnos.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti