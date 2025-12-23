Un bar de Galicia se lleva todos los aplausos con el cartel dirigido a sus clientes que han colgado para estas navidades: "Así sí"

Llegan las navidades y con ellas unas de las fechas más esperadas del año por prácticamente todo el mundo. El día del sorteo de la Lotería de Navidad se da el pistoletazo de salida a dos semanas cargadas de reuniones familiares y de amigos, como son la cena de Nochebuena y la comida de Navidad en un ambiente más familiar, o Nochevieja y Año Nuevo para una celebración más festiva. Por último, no hay jornada más ilusionante que la del día de los Reyes Magos.

Sin embargo, hay algunos sectores que se ven salpicados por estas fechas y que tienen que trabajar mientras ven al resto de clientes estar de vacaciones. Hay muchos, pero uno de lo más destacados es el de la hostelería.

A pesar de que es raro, también se ven gestos en este mundo que son para levantarse y aplaudir, como el que ha tenido con sus trabajadores el restaurante O'noso Lar, en el municipio lucense de San Ciprián.

Desde sus propietarios han colocado un cartel de que van a estar cerrados durante los días más señalados de estas fechas. La imagen la ha compartido la popular cuenta Soy Camarero junto a un firme "así sí" y varios emoticonos de palmadas.

"O'noso Lar informa: los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como el día 1 de enero cerramos para que nuestro equipo disfrute con su familia de las FIESTAS NAVIDEÑAS. Disculpen las molestias, ¡felices fiestas!", se puede leer en el texto que han colgado.

Una ovación colectiva

La repercusión ha sido inmediata y numerosos elogios se han visto en las respuestas. En pocas horas ha superado las 100.000 visualizaciones y los 2.00 me gusta. También numerosas reacciones de personas elogiando esa actitud.

"Ojalá donde trabajo, un parque temático de Tarragona hiciera lo mismo, los hoteles petao!!", ha explicado uno. "Claro q sí, debería de ser obligatorio en todos los bares del país", han propuesto varias.

Un tercero, en cambio, ha asegurado que "la a caja que no has hecho en 360 días no la vas a hacer en 5... Pero lo poco que algunos ven a sus familiares en 360 días se puede ver en parte recompensado con esos mismos 5 días".