Multan a Maikel, agricultor valenciano, con 6.000 euros por cambiarse al pueblo de al lado: "Pone en peligro la viabilidad de mi explotación"
Se ha trasladado a una localidad a menos de 6 kilómetros de la que figura en su padrón.

Un agricultor, en una imagen de archivo.
Un agricultor, en una imagen de archivo.

Cambiar el padrón de la vivienda habitual es un trámite que, a priori, no conlleva ninguna multa ni problemas con la administración, pero siempre hay casos particulares. Uno de ellos es el de Maikel Mora, un joven agricultor valenciano que ha sido multado con 6.000 euros por modificar el lugar de su residencia habitual a su pueblo de al lado, tal y como recoge la revista Jara y Sedal

Al profesional, de acuerdo al comunicado de denuncia de la Asociación de Agricultores Valencianos (AVA-ASAJA), le han impuesto la devolución de la diferencia entre la tarifa de autónomos y la plana rural que venía abonando, además de un 30% de recargo de intereses por esta bonificación. Mora, quien tiene cultivos tanto en los términos municipales de Jalance y Cofrantes, decidió trasladarse a esta última, situada a tan solo 6 kilómetros de dónde figura su lugar de residencia. 

Él mismo denuncia que no tiene sentido que le hayan quitado dicha bonificación en su cuota de autónomos por "seguir cultivando los campos desde otro pueblo cercano que está en la misma situación de riesgo de despoblación". La multa, sostiene, pone en "serio peligro la viabilidad de mi explotación" y añade que no es el único caso al que le han impuesto una sanción después de mudarse a una localidad cercana a la que está recogida en el padrón. 

Ante ello, AVA-ASAJA ha elevado la voz, recalcando que la sanción responde a "la voracidad recaudatoria de este Gobierno". Por ello, Cristóbal Aguado, en pro de facilitar la actividad agraria y el relevo generacional en esta profesión, ha pedido la suspensión de esta condición de mantenimiento del padrón durante los cinco primeros años para mantener la tarifa plana rural, siempre y cuando el cambio sea un pueblo con menos de 5.000 habitantes. 

Qué es el AVA-ASAJA

Con más de 20.000 asociados, AVA-ASAJA se define en un su web como una organización profesional agraria de la Comunidad Valenciana con afán reivindicativo para defender los intereses de agricultores y ganaderos. 

Además de la defensa de dichos intereses, desde un "talante reformista y moderado, sin vinculaciones políticas" ofrecen desde formación hasta servicios integrales de asesoramiento y gestión para estos profesionales. 

