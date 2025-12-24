¿Y si Letizia diera también un discurso por Navidad? Analizamos las habilidades comunicativas de la reina

Este miércoles por la noche, por duodécima vez desde su proclamación, el rey Felipe VI pronunciará su discurso tradicional navideño para hacer balance del año. Un mensaje en el que, previsiblemente, hablará de asuntos como el clima de tensión política que vive nuestro país y de otros que preocupan especialmente a la población, al igual que ya hizo el año pasado alertando - por ejemplo - de las dificultades en el acceso a la vivienda.

Como suele ser habitual, pocos son los detalles que se conocen sobre el contenido del mensaje y también sobre su aspecto técnico. Se ha filtrado que el escenario será de nuevo el Palacio Real, igual que se decidió en 2015 y 2024. Pero, según la revista ¡Hola!, el monarca introducirá una importante novedad este año: hará el discurso, por primera vez, de pie y no sentado. Algo que rompería por completo el esquema tradicional de formalidad por el que la Casa Real apostó desde el primer pronunciamiento navideño de su padre, Juan Carlos I, en 1975.

Felipe VI en su mensaje de Navidad del año pasado Ballesteros / EFE

En todos sus discursos, el rey Felipe desea una feliz Navidad a los españoles en nombre de la reina y de sus hijas. Y es costumbre también que ellas aparezcan en algunas de las fotografías que decoran el escenario en el que graba su mensaje, aunque el año pasado cediera este protagonismo a los voluntarios que ayudaron tras la DANA en Valencia. Sin embargo, ni la reina Letizia ni la princesa heredera, Leonor, participan de forma activa en esta retransmisión.

Y eso es algo común en todas las monarquías. Tradicionalmente, los consortes europeos no dan un discurso de Navidad propio. La única 'royal' europea que tiene un evento navideño propio es Kate Middleton, quien desde hace cinco años organiza un concierto de Navidad en la Abadía de Westminster, llamado ‘Together at Christmas’. En el de 2021 sorprendió al mundo tocando el piano en esta cita.

Pero, ¿cómo sería un discurso paralelo protagonizado por la reina Letizia? ¿Se diferenciaría mucho del que realiza su marido? ¿De qué temas hablaría? Damos rienda suelta a nuestra imaginación y esbozamos cómo podría ser un mensaje navideño de la reina para analizar sus habilidades comunicativas.

Las banderas de Letizia

La reina Letizia Getty Images

Qué referencias podría meter la reina Letizia en nuestro imaginado discurso entra dentro de especulación, sí, pero cabe recordar que hay ciertos temas de los que ella ha hecho sus banderas, como son la defensa de los hábitos saludables, la salud mental, el apoyo a las mujeres víctimas de la trata, la inclusión de las personas con discapacidad o el fomento de la lectura y el cine.

En algunos momentos de este año incluso ha llegado a hacer un doble combo. Por ejemplo, en un discurso que dio en el Día de la Salud Mental logró hilar la importancia de ésta con la de leer, con guiñito a los jóvenes incluido. “¿Qué sucede cuando no puedes poner palabras a lo que sientes, a lo que duele, a la pérdida o a la incertidumbre? Pensaba yo, ¿qué herramienta existe para aprender a narrar, para seguir encontrando palabras? ¿Qué herramientas se os ocurre que es bueno para eso? Leer libros que, además, tiene detrás toda la literatura neurocientífica que avala la mejora, entre otras muchas, de la función cognitiva. Así que, todos los caminos, al final, llevan a los libros", dijo.

En otro de sus discursos más celebrados de este 2025 llamó a “cambiar de mentalidad” respecto a las personas con discapacidad, para que “lo declarativo se haga efectivo”: “Está muy bien eso de la empatía, pero tiene que avanzar hacia la justicia social”.

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que la reina aprovecharía para incluir, aunque fuera mediante un rápido guiño, alguna mención a alguna de estas causas que apoya en su día a día. Siendo periodista y estando siempre al tanto de la actualidad —este año confesó, por ejemplo, al felicitar a la SER por su centenario, que se despierta escuchando la radio—, seguro que en sus palabras no faltaría una mención a los damnificados por los incendios que asolaron este verano parte de nuestro país al 50º aniversario de la democracia en España.

Su ropa hablaría por sí sola

Letizia ha demostrado una y otra vez eso que tantas veces comentan los expertos en comunicación no verbal: la ropa habla. Con sus estilismos ha transmitido mensajes de todo tipo; desde austeridad al repetir prendas, hasta apoyo a determinadas causas.

Repasemos algunos ejemplos. Letizia llegó a ganarse el apodo de ‘la reina eco’ al apostar por la sostenibilidad y el medio ambiente con prendas confeccionadas con materiales reciclados. Como no da puntada sin hilo, precisamente ha utilizado prendas de este tipo en actos relacionados temáticamente, como fue la Cumbre del Clima celebrada en Madrid en 2019.

Felipe y Letizia reciben a Antonio Guterres en 2019 Getty Images

Unos días después de la invasión rusa a Ucrania, lanzó todo un mensaje al ponerse una blusa inspirada en la vyshyvanka, prenda tradicional ucraniana. También ha vestido en varias ocasiones prendas elaboradas por mujeres de Apramp, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, como en la reciente visita a la exposición sobre la reina Victoria Eugenia.

La reina Letizia, en la inauguración de la exposición sobre Victoria Eugenia GTRES

En los últimos meses ha lucido sin parar ropa o accesorios elaborados en localidades afectadas por la DANA. Un ejemplo lo encontramos en el vestido azul marino que llevó al funeral de Estado. Era de Yolanda Guillén, una diseñadora de Paiporta cuyo almacén quedó arrasado por las inundaciones. También ha recurrido a pendientes de Singularu, marca cuyo almacén está Picanya. Como contó a El HuffPost Cristina Aristoy, CEO de la firma de joyas, “lo que tiene la reina con ese gesto tan bonito, que no ha sido puntual, es que está poniendo el foco”.

Por otro lado, hay colores que no se eligen de manera casual, como el azul cuando ha querido homenajear a Asturias, su tierra, o el verde, acrónimo de Viva El Rey De España. Se pusiera lo que se pusiera, iba a ser analizado hasta la extenuación, pero muy posiblemente, iría con mensaje incluido. Y como Letizia es, ante todo, madre, apostamos por que incluiría una referencia a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, como en tantas ocasiones ha hecho, por ejemplo, con algún complemento que ellas se hayan puesto en público también.

Naturalidad, cercanía... y una escucha activa

Los expertos en estrategia de comunicación consultados por El HuffPost señalan que uno de los puntos fuertes de la reina es su naturalidad. "Ha pasado de mostrarse contenida en muchos de los contextos y situaciones públicas, actuando como consorte de pleno -y evidenciando en ocasiones su incomodidad-, hasta liderar la conversación en algunos de los eventos en los que ha participado junto al rey Felipe", señala Imelda Rodríguez Escanciano, doctora experta en comunicación estratégica, imagen pública y reputación.

Según ella, esa cercanía y escucha activa que la reina despliega en muchas de sus apariciones "es un rasgo de liderazgo que genera cercanía emocional y credibilidad". "Se vio, por ejemplo, en su reunión con las víctimas de la trata de blancas, a las que abrazó con emoción mientras escuchaba atentamente sus testimonios. "Supo convertir esa escena en una reunión de amigos, de pie y en círculo, situándose al mismo nivel que estas mujeres", asegura.

Letizia y Felipe, en un corrillo con víctimas de la trata Getty Images

Carlos G. Ortuño, sociólogo y experto en comunicación personal, también destaca su habilidad para mostrarse natural. "Uno de los problemas que se encontró al poco de ser reina eran las constantes comparaciones que hacían de ella con doña Sofía. Porque su predecesora era recatada, humilde, siempre en un segundo plano... Ella, sin embargo, choca con todo eso y, de una manera evolutiva, ha sabido transformar esa imagen típica de reina hasta adaptarla a su forma de ser", detalla.

Ambos expertos sostienen que el rey Felipe se está contagiando parcialmente de ese ánimo de revolución comunicativa que intenta imprimir la reina. "Letizia entiende perfectamente que la Casa Real no puede sostener una buena reputación si no conecta con los ciudadanos. Por eso, ahora, no están tratando solo de ser campechanos, sino de mirar de frente a la gente y escuchar lo que necesita. Tratan de decirnos estratégicamente que su poder está para servir a la gente, y lo están comunicando a través de sus mensajes verbales y de su actitud de escucha activa, sobre todo con las personas que están viviendo una situación de sufrimiento. Escuchar al pueblo es, en sí mismo, una forma y un mensaje de su comunicación", sostiene Imelda Rodríguez

Felipe y Letizia, ¿una mezcla (comunicativa) perfecta?

Felipe y Letizia Getty Images

Los expertos también sostienen que la reina estudia y planifica todo el proceso comunicativo en cada situación, incluyendo lo relativo a su vestuario o complementos. "Si quieres transmitir cercanía o naturalidad, tu ropa tiene también que mandar ese mensaje. Por eso utiliza moda española o vestuario asequible para todos los bolsillos. Es una manera de decirle al mundo: 'oye, soy reina pero soy una más'", destaca Ortuño. "Letizia estudia a fondo el mensaje verbal, el escenario, los gestos, los tiempos y, cómo no, también el vestuario, que es una dimensión del lenguaje no verbal que completa el mensaje global que se transmite en un determinado momento", añade Imelda.

¿Y qué tiene que aprender Felipe de Letizia y a la inversa? Según la experta, "el rey trata de amoldarse a las instrucciones comunicativas de Letizia para mostrarse más cercano, pero no es algo que realice de forma espontánea". "Para emocionar, también hay que emocionarse. Algo en lo que el rey Felipe muestra mayor contención", asegura.

Ortuño, por su parte, ve positivo que la reina intente adaptar esa naturalidad con los formalismos y protocolos en los que Felipe sabe desenvolverse mejor dado su aprendizaje. "Sabe conservar muy bien ese pilar fundamental de la monarquía española que es el papel del rey", señala. Aunque concluye asegurando que ambos hacen una "simbiosis muy buena" al mezclar la parte rígida y seria de la institucionalidad con esa emoción y la cercanía que practican cada vez más.

Una despedida con su sello

Si Felipe VI termina su discurso deseando unas felices fiestas en todas las lenguas oficiales de España (“Eguberri On, Bon Nadal, Boas Festas”), fantaseamos con que Letizia pudiera incluir una felicitación más... y que sería muy suya: en lengua de signos.

No es algo que le sería ajeno; este mismo verano salió a la luz un vídeo en el que salía signando su nombre junto a sus hijas, Leonor y Sofía. En 2024 saludó en esta lengua en una recepción al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y en 2012, cuando era princesa de Asturias signó un discurso en una entrega de premios de la Fundación y Confederación Estatal de las Personas Sordas (CSNE).