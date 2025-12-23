Cambios en las ayudas al transporte público: estas son las nuevas bonificaciones para 2026 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que prorroga durante el primer semestre de 2026 todos los descuentos al transporte vigentes, aunque también ha presentado algunas novedades para los usuarios de cercanías, avant y media distancia.

En la rueda de prensa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que todas estas subvenciones han supuesto ya un 75% menos de gasto para los ciudadanos, poniendo el ejemplo de 5.000 euros al año de ahorro para un usuario de los trenes Avant (alta velocidad de media distancia).

En concreto, las medidas que se prorrogan son las siguientes por grupos de edad:

Menores de 15 años: transporte público gratuito. Esto incluye el tren (Cercanías y media distancia convencional), los autobuses estatales y el transporte urbano e interurbano, competencia de entidades autonómicas y locales.

Jóvenes entre 15 y 26 años: abono mensual de Cercanías por 10 euros y descuentos del 70% en el tren de media distancia convencional y en el abono recurrente para los servicios de autobús estatal. En cuanto al transporte urbano e interurbano, el abono joven cuenta con un descuento del 50%. En este caso, la edad para ser usuario del abono joven la define la propia comunidad autónoma.

Mayores de 26 o adultos: abono mensual de 20 euros para Cercanías y descuento del 40% para el abono mensual del tren de media distancia y del 50% para los autobuses estatales. En los abonos del transporte urbano e interurbano, el descuento es del 40%.

Los títulos multiviaje, como los bonos de 10 viajes, tienen, con carácter general, un descuento del 40% para todos los transportes (Cercanías, media distancia, autobús estatal y transporte urbano e interurbano).

Los abonos Avant cuentan, para todas las franjas de edad, con un descuento del 50%.

Descuentos del transporte autonómico y/o municipal

Se mantiene la bonificación estatal del 20% para los abonos de transporte autonómicos o municipales, aunque ahora será sin necesidad de cofinanciación adicional. Hasta ahora, el Gobierno aportaba ese 20% si las administraciones autonómicas o locales aportaban, al menos, otro 20%. Ahora, sin embargo, ese 20% del Ejecutivo estatal está garantizado y deja a criterio de las CC.AA. ampliar ese descuento. Por tanto, a modo de ejemplo, los residentes en Madrid o Barcelona tienen garantizado un descuento mínimo del 20% en el uso del metro o autobús urbano.

Cabe recordar que, independientemente, el Gobierno financia la gratuidad de estos abonos para los menores de 15 años y un descuento del 50% para abonos joven.

En Canarias, Baleares, el Principado de Asturias y Cantabria se mantiene la gratuidad del transporte público.

Novedades en cercanías

Para los usuarios de cercanías, el Gobierno también ha anunciado descuentos de hasta el 40% para viajeros regulares a través del sistema Kronos, por el cual se podrá pagar con tarjeta de crédito en los tornos y validadoras, sin necesidad de tener un abono físico. "A partir del quinto viaje habrá un descuento del 40%, de manera que cuando se hagan diez viajes se tendrá el mismo precio con el bono de diez viajes físico. Además, puede ser multipersonal y será operativo en todos los núcleos de cercanías", ha señalado Puente.

Novedades en Avant

El ministro también ha anunciado novedades para aquellos que viajen en Avant, como un bono de 10 viajes válido para 30 días con un descuento del 50%. Estas nuevas tarifas para los servicios Avant sustituirán los títulos multiviaje existentes (tarjeta plus 10, plus 10-45 y plus 30-50).

También nace el denominado "pase día", por el cual el usuario paga menos según va sumando viajes partiendo de un mínimo de 20 viajes por trimestre o de diez viajes en un periodo de 45 días. "Con este pase día, no se necesita realizar un desembolso completo para comprar un abono. Pagas el billete que adquieres y cuanto más compres, más descuento tendrás. El primer descuento será de un 45% en el siguiente viaje y se puede llegar a un 72%. Además, ofrece la posibilidad de viajar en cualquier trayecto. Todos los trayectos computan", ha señalado Puente.

Media distancia

En servicios de Media Distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos con el resto de la red convencional, y se fija un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H (discapacitados).

Abono único

El Gobierno también ha recordado que implementará el denominado "abono único" con una tarifa plana de sesenta euros al mes (treinta para los jóvenes menores de 26 años) en los servicios de transporte de titularidad pública como son los autobuses de concesión pública, los trenes de cercanías y de media distancia. Entrará en funcionamiento desde el próximo 19 de enero y puedes conocer más detalles aquí.