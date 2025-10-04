Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La cena de los idiotés 3x04 | El euro del amor

Aimar Bretos invita a esta cena al cantante de la banda 'Love of Lesbian', Santi Balmes, a la actriz Silma López, a la periodista Ángeles Caballero y al periodista y escritor Manuel Jabois. No te pierdas los dilemas de esta entrega de la tercera temporada de 'La cena de los idiotés'. 

Redacción HuffPost