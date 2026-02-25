Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: Los monólogos de Marc Giró en Late Xou
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda dar un repaso a todos los monólogos que ha hecho Marc Giró en Late Xou hasta que llegue a La Sexta con su nuevo programa. Y también nos recomienda el libro "Cárdeno adorno" de Katharina Winkler el cual nos invita a hacer una reflexión sobre el uso del burka, entre otras cosas. 

Mariola Cubells
