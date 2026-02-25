Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por violación

El entonces portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, el 15 de octubre de 2024, en Madrid.

Lo avanzan este miércoles el diario El País y la Cadena SER: una segunda mujer ha denunciando en los tribunales de Madrid al exdiputado Íñigo Errejón por un delito de violación. El que fuera dirigente de Sumar está ahora pendiente de juicio por la primera denuncia que presentó por otro supuesto delito de agresión sexual, Elisa Mouliáa.

La denunciante ha pedido al juez que la declare testigo protegido por miedo a represalias, pero se ha conocido que se trata de una actriz "de reconocida notoriedad", que conoció al antiguo político en 2021.

El documento que señala a Errejón, indica la SER, relata que el denunciado y la mujer se conocieron por Instagram en septiembre de 2021 e iniciaron una relación entre octubre de ese año y enero de 2022. La víctima, no obstante, recoge hasta tres episodios sexuales no consentidos el 16 de octubre de 2021.

El primero, indica la información de Pedro Jiménez, se produjo en el baño de un local en Móstoles (Comunidad de Madrid). Ella estaba en una boda, pero él le puso un taxi para que le acompañara. Ambos habían consumido alcohol y drogas. "En los baños del local, le forzó para que le hiciera una felación. Minutos después, de camino a casa del exdirigente de sumar, Errejón volvió a forzarla sin su consentimiento", indica la denuncia.

"De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", aparece en la denuncia, citada por El País.

Ella terminó subiendo al domicilio del exdirigente de Sumar "porque no se atrevió a negarse". Fue entonces cuando mantuvieron relaciones sexuales completas sin protección, algo a lo que ella se había negado previamente.

La denuncia por violación subraya el carácter "controlador" de Iñigo Errejón, que quería saber dónde estaba la joven en todo momento, cómo iba vestida o incluso el color de las uñas.

Además, señala que la denunciante sufrió ataques de pánico, después de dejar la relación y que ha estado sometida a tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Los antecedentes

Errejón está pendiente de una citación para la apertura de un juicio oral por otro caso de agresión sexual, en este caso presuntamente ocurrido en septiembre de 2021 contra otra actriz y presentadora, Elisa Mouliaá.

En este caso, denunció al expolítico en octubre de 2024 de agredirla sexualmente durante una fiesta en casa de unos amigos en septiembre de 2021.

La actriz afirmó que el expolítico la besó sin su consentimiento cuando estaban en un ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró la puerta con pestillo, le realizó numerosos tocamientos y le mostró "su miembro viril".

Tiempo después, ambos se fueron en coche a casa del expolítico, donde este, según el relato de Mouliaá, insistió de nuevo en mantener relaciones. Ella, en ese momento, le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada. Después de eso, la denunciante se marchó.