Felipe González pide una ley para desclasificar "todos" los secretos oficiales y Javier Aroca le recuerda un detalle no menor
Lo ha hecho en dos mensajes en X. 

Álvaro Palazón
Javier Aroca en 'Malas Lenguas'

Felipe González ha sido protagonista este 25 de febrero, justo el día en el que se han desclasificado los documentos del golpe de Estado del 23-F, donde, de momento, hay pocas sorpresas. 

El expresidente del Gobierno ha reclamado, justo este miércoles, la aprobación de una ley que permita desclasificar "todos" los secretos oficiales y ha defendido que el papel del rey Juan Carlos I en el 23-F fue "decisivo" para garantizar la continuidad del orden constitucional.

Unas palabras que ha dejado durante la presentación de la segunda edición del libro El Rey, del jurista Manuel García-Pelayo en la Cámara Alta. Allí, González ha llegado a decir que España vive una "anomalía" en materia de secretos oficiales, ya que, según ha afirmado, investigadores encuentran más información sobre episodios clave en archivos de Londres, París o Alemania que en instituciones españolas.

"Yo quiero que se desclasifique todo de verdad, pero que haya una ley que lo garantice todo"
Felipe González

"Yo quiero que se desclasifique todo de verdad, pero que haya una ley que lo garantice todo", ha señalado el expresidente socialista, al tiempo que ha pedido que se establezcan límites claros y homologables a los de otras democracias consolidadas.

Conocer en profundidad lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 permitiría comprender "de verdad" el papel del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, sobre cuya reacción —ha comentado— persisten dudas en algunos sectores por el tiempo que tardó en dirigirse a la nación.

"¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero no tentación de otra naturaleza no. La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva", ha afirmado el socialista.

La respuesta de Aroca

Un mensaje al que ha respondido el tertuliano de TVE y de la cadena SER Javier Aroca en sus redes sociales y en varios mensajes en respuesta a las mismas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. 

"Lo pide el que tuvo dos mayorías absolutas desde 1982 (un año después del golpe) para derogar la ley de 1968. Jartito estamos unos pocos", ha comentado en un primer mensaje en la red social de Elon Musk. 

También se ha preguntado: "¿Por qué no la derogó usted?". 

Álvaro Palazón
