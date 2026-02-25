Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sánchez intenta ridiculizar a Feijóo en el Congreso: "Me lo imagino mirándose al espejo y diciendo esa sarta de mentiras"
El presidente del Gobierno acusa al líder de la oposición de no prepararse las sesiones de control de los miércoles. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al inicio de la sesión de controlEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado este miércoles ridiculizar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por no prepararse supuestamente sus preguntas en la sesión de control al Ejecutivo. En un nuevo tenso miércoles en el Congreso de los Diputados, Sánchez le ha acusado de limitarse a leer un texto preparado y repetir una "sarta de mentiras". "Para lo que ha quedado usted. En lugar de política para adultos, política para ultras", le ha dicho.

En el día en el que se desclasificarán los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F, Feijóo ha animado a Sánchez a que desclasifique también "los presupuestos, los documentos policiales que le advierten de que va a dar papeles a un millón de irregulares, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, los contratos que han acabado en mordidas, los viajes de su Falcon a República Dominicana o quién le financió las primarias".

Sánchez, sin embargo, le ha replicado a Feijóo por qué le molesta que se desclasifiquen los documentos del 23-F y ha vuelto a defenderse con datos económicos. "La responsabilidad de este Gobierno es hacer avanzar en nuestro país. Hemos creado el triple de empleos que en Estados Unidos, hemos crecido el doble que la zona euro, hemos subido el SMI, hemos revalorizado las pensiones... Dígale al señor Garamendi que se reúna con los sindicatos y aumenten también los salarios de los trabajadores", ha dicho. Y ha terminado diciendo: "España va como nunca y ustedes mienten como siempre".

Feijóo, sin embargo, no comparte esta lectura triunfalista de Sánchez y ha asegurado que al Gobierno "le desborda la corrupción". "Cuando nosotros lleguemos al Gobierno, no necesitaremos 45 años sino 45 días para saber qué han hecho ustedes mientras gobernaban. Usted pacta con los terroristas y los excarcela para seguir siendo presidente. Ha arrasado con todo y su estrategia es dejar a España ingobernable, pero reconstruiremos lo que usted ha dañado. Si usted sigue así nos acabará queriendo convencer de que el 23-F lo paró usted", le ha dicho el líder del PP.

Sánchez, con tono de mofa, le ha criticado posteriormente que Feijóo se llevara su réplica escrita. "Me lo imagino mirándose al espejo y diciendo esa sarta de mentiras. Es a lo único que se dedica. Lo único que tiene que hacer es venir a hacer una sesión de control... y me lee una sarta de mentiras", le ha dicho entre las carcajadas de la bancada socialista.

Finalmente, Sánchez le ha preguntado por cuestiones que afectan al PP. "Ante Móstoles, ¿qué va a hacer usted? ¿Y con los pocholos que se dedican a gestionar la educación en Madrid? ¿Con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Y con ese señor Mazón al que han señalado como negligente? Para lo que ha quedado usted, en lugar de política para adultos, política para ultras", ha finalizado Sánchez. 

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

