Sánchez intenta ridiculizar a Feijóo en el Congreso: "Me lo imagino mirándose al espejo y diciendo esa sarta de mentiras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado este miércoles ridiculizar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por no prepararse supuestamente sus preguntas en la sesión de control al Ejecutivo. En un nuevo tenso miércoles en el Congreso de los Diputados, Sánchez le ha acusado de limitarse a leer un texto preparado y repetir una "sarta de mentiras". "Para lo que ha quedado usted. En lugar de política para adultos, política para ultras", le ha dicho.

En el día en el que se desclasificarán los documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F, Feijóo ha animado a Sánchez a que desclasifique también "los presupuestos, los documentos policiales que le advierten de que va a dar papeles a un millón de irregulares, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, los contratos que han acabado en mordidas, los viajes de su Falcon a República Dominicana o quién le financió las primarias".

Sánchez, sin embargo, le ha replicado a Feijóo por qué le molesta que se desclasifiquen los documentos del 23-F y ha vuelto a defenderse con datos económicos. "La responsabilidad de este Gobierno es hacer avanzar en nuestro país. Hemos creado el triple de empleos que en Estados Unidos, hemos crecido el doble que la zona euro, hemos subido el SMI, hemos revalorizado las pensiones... Dígale al señor Garamendi que se reúna con los sindicatos y aumenten también los salarios de los trabajadores", ha dicho. Y ha terminado diciendo: "España va como nunca y ustedes mienten como siempre".

Feijóo, sin embargo, no comparte esta lectura triunfalista de Sánchez y ha asegurado que al Gobierno "le desborda la corrupción". "Cuando nosotros lleguemos al Gobierno, no necesitaremos 45 años sino 45 días para saber qué han hecho ustedes mientras gobernaban. Usted pacta con los terroristas y los excarcela para seguir siendo presidente. Ha arrasado con todo y su estrategia es dejar a España ingobernable, pero reconstruiremos lo que usted ha dañado. Si usted sigue así nos acabará queriendo convencer de que el 23-F lo paró usted", le ha dicho el líder del PP.

Sánchez, con tono de mofa, le ha criticado posteriormente que Feijóo se llevara su réplica escrita. "Me lo imagino mirándose al espejo y diciendo esa sarta de mentiras. Es a lo único que se dedica. Lo único que tiene que hacer es venir a hacer una sesión de control... y me lee una sarta de mentiras", le ha dicho entre las carcajadas de la bancada socialista.

Finalmente, Sánchez le ha preguntado por cuestiones que afectan al PP. "Ante Móstoles, ¿qué va a hacer usted? ¿Y con los pocholos que se dedican a gestionar la educación en Madrid? ¿Con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Y con ese señor Mazón al que han señalado como negligente? Para lo que ha quedado usted, en lugar de política para adultos, política para ultras", ha finalizado Sánchez.