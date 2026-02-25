Xabier Fortes responde a los que le han criticado por lo que ha pasado en su entrevista a David Uclés

El presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes, ha tenido que responder a través de su cuenta de X a las críticas que ha recibido por parte de algunos espectadores que le han recriminado cómo ha hecho la entrevista al escritor David Uclés, que ha estado rodeado de una gran polémica tras su negativa a participar en las jornadas sobre la Guerra Civil promovidas por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra.

"No voy a entrar en discusión ni en bucle con los que dicen que he acosado a David Uclés. Tampoco quiero ni imaginar qué entienden algunos por entrevistar y conversar, pero invito a los interesados a ver la entrevista entera, sin editar. Ha sido un diálogo sereno, amable, cordial y alegre", ha comenzado tuiteando el periodista.

Fortes ha apuntado que, como se suele decir, "con muy buen rollo". Sin embargo, las críticas han llegado después de que el presentador tuviera una opinión diferente sobre si Uclés tendría que haber ido o no a esas jornadas. El presentador aseguró que él cree que sí, mientras que el escritor se mantuvo en el no. Esa postura distinta le ha costado críticas.

"Por supuesto que le he preguntado por la polémica cancelación del acto de Sevilla (aunque la gran mayoría de la entrevista giró en torno a sus libros, sin regatear los elogios que merece) y le he dado una visión distinta a la suya, con toda la empatía del mundo, pero discrepando", ha afirmado en X.

Finalmente, ha rematado su defensa diciendo que cree que "se fue encantado" y que "quizás el problema son aquellos que son más Uclesistas que el propio Uclés". "No deja de ser divertido", ha concluido.

¿Cómo ha sido la entrevista?

Durante la entrevista, ambos mantuvieron una conversación sobre si tendría que haber ido o no a las jorndas. Uclés sostuvo su postura en el no al tener las jornadas una visión "equidistante", mientras que Fortes afirmó que sí que tenía que haber ido.

El debate comenzó con Uclés asegurando que "si pudiera dar marcha atrás se lo comunicaría el lunes con algo más de calma porque en las formas pude haberme equivocado, pero el contenido es el mismo y me bajaría hoy también".

"Yo creo que habría que ir, a pesar de discrepar", le contestó Fortes, mientras que el escritor jienense insistió en que no iba a hablar con Aznar. El presentador, en ese momento, explicó la polémica: "Para los que no lo sepan, fueron unas jornadas de la Guerra Civil por los 90 años y con visiones bastante contrapuestas".

"El título (La guerra que perdimos todos) puede ser afortunado o no, a mí no me parece afortunado. Entiendo lo que querían decir, pero la guerra no la perdimos todos aunque haya gente que lo diga e incluso puedo entender y entiendo perfectamente a los que dijeron que no eran los perdedores, como Miguel Delibes, porque hubo amplias capas de la sociedad o toda ella que la perdió. No me gustaba el título, pero yo iría", aseguró el periodista.

Además, Fortes terminó de dar su opinión: "Puedes estar de acuerdo o no con los participantes. Yo con Aznar, a pesar de igual no pensar como él, yo iría a hablar porque fue presidente del Gobierno y por eso hay que escucharlo se esté de acuerdo o no".

"Además, me juran, y con Pérez-Reverte se puede estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero creo que aquí no miente, que tú sabías el cuadro y el elenco de participantes", remató el presentador.

La contestación de Uclés

Uclés rápidamente matizó que Jesús Vigorra le pidió disculpas al día siguiente por teléfono por haber dicho eso: "Yo tengo un correo de tres días antes diciendo que en unos días nos pasan la información completa. A mí Jesús me manda un correo con cinco nombres y uno de ellos Ian Gibson que no participó. Esa es la información que yo tuve y fue ipso facto, ya que vi el cartel y a los 30 minutos lo comuniqué".

"Yo no he estado 15 años investigando la guerra para comulgar con un lema equidistante porque la equidistancia es muy peligrosa y no quiero. La guerra la provocó un golpe de estado y los mismos que la provocaron se lucraron durante 40 años. Entre medio hubo una guerra civil y soy el primero que la muestra en La península de las casas vacías, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre y yo no quiero participar en unas jornadas que tengan un tufo equidistante. Ir yo a las jornadas haría que más gente fuera, yo no quería apoyarlas", sentenció el escritor.

No he estado 15 años investigando la guerra para comulgar con un lema equidistante David Uclés

La explicación final de Fortes

Fortes insistió en que "las batallas hay que ir a darlas en todos los sitios y a todos los frentes". "Yo no quiero participar en unas jornadas que sean equidistantes ni hablando ni peinando a la gente, punto", respondió rápidamente el invitado.

El periodista, entonces, volvió a dar su opinión: "Yo no creo que sean equidistantes, pero entiendo lo que dices". "El lema lo es, ¿tú crees que la guerra la perdieron todos?", le preguntó Uclés.

Fortes contestó que "no" y explicó que "la ganaron los fascistas, que son los que la provocan contra un Gobierno democrático cuyo presidente era Manuel Azaña, del Ateneo de Madrid, y cuyo jefe de Gobierno era un abogado coruñés como Santiago Casares Quiroga".

"Pero sí puedo comprender que con esa necesidad de empatizar que haya gente que entienda que con eso no se está diciendo que no la ganaron los fascistas, que claro que sí, si no que dicen que amplias capas de la sociedad podían estar al principio beneficiadas por ello, pero que acabaron viendo que eran un horror para todos. No creo que haya sido equidistante, pero sí que entiendo que tú lo creas", concluyó el presentador.