Sarah Santaolalla explica por qué la retirada de Yolanda Díaz es lo mejor que podía hacer

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; Emilio Delgado, miembro de la asamblea de la Comunidad de Madrid y Sarah Santaolalla, periodista.

"No seré candidata a las generales de 2027". Con esta frase en la red social Bluesky —dejó X por culpa de Elon Musk— ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su retirada de la primera línea política.

Una decisión importante —que llega el mismo día en el que se van a desclasificar los documentos secretos del 23-F— y en plena discusión sobre cuál debe ser el papel de la izquierda y cómo se debe presentar en los próximos comicios para evitar un posible gobierno de PP y Vox.

Una de las reacciones más comentadas ha sido la de Sarah Santaolalla que, además, fue la presentadora del acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado donde se habló del nacimiento de esta nueva izquierda.

"Era la mejor decisión que podía tomar Yolanda Díaz", ha empezado diciendo la tertuliana de TVE y Cuatro. Cuando le han preguntado por qué cree el abandono de la líder de Sumar es lo mejor ha dado su explicación.

"Yo creo que la deben tomar muchos y muchas. Para oxigenar, renovar y frenar un poco la lucha de egos", ha añadido Sarah Santaolalla a su explicación sobre la renuncia de Yolanda Díaz.

La salida de Díaz

En una carta ha explicado la vicepresidenta que dio el paso para encabezar Sumar en 2023 "pensando en el enorme abrazo de los trabajadores y las trabajadoras de este país". "Dijimos entonces que sin Sumar no habría gobierno de coalición y logramos revalidar un gobierno que todas las encuestas daban por perdido. (...) Seguiré trabajando para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer", ha añadido.

En 2023, tras marcar distancias con Pablo Iglesias, líder de Podemos, Díaz creó la plataforma Sumar en coalición con otros partidos de izquierda y se presentó como candidata a las elecciones generales, obteniendo el 12,33% de los votos y 31 escaños.

Sobre una posible unión a la izquierda del PSOE ha comentado: "Es necesario que esa energía, de la que hoy vemos los primeros detalles, crezca".