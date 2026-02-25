Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En directo: última hora de la desclasificación de los archivos secretos del 23-F
Política
Política

En directo: última hora de la desclasificación de los archivos secretos del 23-F

Toda la información, minuto a minuto, de la revelación de los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado de 1981. ¿A qué hora salen?, ¿dónde pueden consultarse?, ¿qué contienen?

​-Los vacíos que puede rellenar la desclasificación de documentos del 23-F: desde el rey, al 'elefante blanco' o el CESID.
-Vídeo | Cuéntame, tú que has vivido: hablan los que vivieron el golpe de Estado del 23-F.
-La versión del 23-F contada por el rey Juan Carlos: "Con toda sinceridad, con mi memoria como única limitación, no tengo nada que ocultar"

Antón Parada
Antón Parada
Tejero en el Congreso el 23F.
08:40
¿Qué dice el BOE?: de la orden a la argumentación para la revelación

En el Boletín Oficial del Estado de esta mañana se ordena desclasificar "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981". También se expone que "el 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional".

​El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático".

08:30
El BOE da el pistoletazo de salida: ¿cuándo estarán disponibles los archivos secretos del 23F?, ¿dónde puedo verlos o descargarlos?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la orden para desclasificar los archivos secretos del 23F, el último trámite que restaba para que hoy puedan salir a la luz. Tal y como explicó ayer la ministra portavoz, Elma Saiz, todos esos documentos serán publicados hoy a las 12.00 horas. El espacio donde estarán disponibles para su visualización será la página web de Moncloa. Desde este sitio web podrá accederse a la documentación desclasificada, si bien es posible que en los primeros momentos puedan experimentarse caídas por el alto volumen de tráfico. 

08:14
ANÁLISIS | ¿Cambiará la historia de España este mediodía?
08:00
Nueva cobertura en directo

Buenos días, iniciamos el seguimiento de toda la información sobre la desclasificación de archivos y documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F. Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado lunes, y la aprobación realizada ayer en la reunión del Consejo de Ministros, esta jornada pasará a la historia por la revelación de datos confidenciales de un episodio clave para la historia de España y para la construcción de su democracia. 45 años más tarde de que resonaran 45 disparos en un Hemiciclo que contuvo la respiración al escuchar el "¡qué se siente todo el mundo!".

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política