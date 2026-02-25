En directo: última hora de la desclasificación de los archivos secretos del 23-F
Toda la información, minuto a minuto, de la revelación de los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado de 1981. ¿A qué hora salen?, ¿dónde pueden consultarse?, ¿qué contienen?
En el Boletín Oficial del Estado de esta mañana se ordena desclasificar "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981". También se expone que "el 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional".
El Gobierno considera que "la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones", por lo que estima que "comprender las lecciones del 23F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático".
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles la orden para desclasificar los archivos secretos del 23F, el último trámite que restaba para que hoy puedan salir a la luz. Tal y como explicó ayer la ministra portavoz, Elma Saiz, todos esos documentos serán publicados hoy a las 12.00 horas. El espacio donde estarán disponibles para su visualización será la página web de Moncloa. Desde este sitio web podrá accederse a la documentación desclasificada, si bien es posible que en los primeros momentos puedan experimentarse caídas por el alto volumen de tráfico.
Buenos días, iniciamos el seguimiento de toda la información sobre la desclasificación de archivos y documentos secretos del intento de golpe de Estado del 23-F. Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado lunes, y la aprobación realizada ayer en la reunión del Consejo de Ministros, esta jornada pasará a la historia por la revelación de datos confidenciales de un episodio clave para la historia de España y para la construcción de su democracia. 45 años más tarde de que resonaran 45 disparos en un Hemiciclo que contuvo la respiración al escuchar el "¡qué se siente todo el mundo!".