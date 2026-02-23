Pagan un pastón por un café y se abre el debate: "Nos parece que preguntar el precio de las consumiciones es de pobres"

Salir a comer o a desayunar en cualquier ciudad de España es cada vez más caro. Por ejemplo: el precio medio del menú del día en España se sitúa en torno a los 14,2 y los 15 euros en 2025 y en Madrid ya rozan, en muchos lugares, los 20.

Esto ocurre también con cafés y cañas donde, según datos de Hostelería Madrid, los primeros superan ya los 1,50 euros y las segundas los dos euros. En las últimas horas se ha viralizado lo que unos clientes han pagado por un café y, a buen seguro, estarían encantados de haber pagado 1,50.

Soy Camarero ha publicado en su perfil de X —con más de 165.000 seguidores— unos clientes han pagado 32 euros por tres consumiciones y tres porciones sólidas. Es decir, por dos cafés con leche y una infusión y por dos tartas y una ensaimada.

A 4,40 el café

Como se aprecia en la cuenta, los dos cafés le han costado 8,80. Es decir, a 4,40 cada uno, un precio que casi no se ve ni en un Starbucks. Por una tarta han pagado 8,60 y por una porción pequeña 6,60.

Por último una infusión cuesta 4 euros y una ensaimada 4,30. Unos precios que han dejado temblando a más de uno. "Me dicen que es en Mallorca, en un mirador muy famoso", ha explicado Soy Camarero cuando le han preguntado por el sitio donde han ido a tomar estos cafés.

Esto ha propiciado un curioso debate: ¿por qué en España parece que no es habitual preguntar por los precios antes de consumir? Un usuario ha apostillado en un comentario que puede ser porque "nos parece que preguntar el precio de las consumiciones es de pobres".

Café con leche de unicornio eh", "A 4,40€ el café con leche ya te lo tiene que traer Juan Valdez cruzando el Atlántico en el burro con manguitos", "Eso nos pasa porque cuando los precios no están debidamente expuestos, nos parece que preguntar el precio de las consumiciones es de pobres. Y luego nos damos cuenta que no preguntar es de giliposhas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.