Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo de Venezuela | La Huffetera
EN DIRECTO
Delcy Rodríguez responde a Trump y dice que su país "nunca será colonia de nadie"
Vídeos
Vídeos

Lo de Venezuela | La Huffetera

En derecho internacional existe el concepto crimen de agresión, dirigido a una persona que "estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifique, prepare, inicie o realice un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas". Esto es lo que ha hecho Donald Trump al intervenir militarmente en Venezuela y detener a su presidente.

Héctor Juanatey
Sergi González