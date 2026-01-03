Lo de Venezuela | La Huffetera

En derecho internacional existe el concepto crimen de agresión, dirigido a una persona que "estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifique, prepare, inicie o realice un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas". Esto es lo que ha hecho Donald Trump al intervenir militarmente en Venezuela y detener a su presidente.
