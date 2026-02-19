Una criadora de cabras se jubila y busca personal de prueba para cuidar su granja: "Que los animales permanezcan en su hábitat y tengan buen trato"

Saveur Caprine. Ese es el nombre de una granja francesa de media montaña situada a 500 metros de altitud que es famosa por sus quesos ecológicos. La misma se encuentra ubicada en Breil-sur-Roya, en los Alpes Marítimos.

La explotación es noticia debido a que en las próximas semanas cambiará de manos. La criadora de cabras y propietaria de la granja, Sabine Soldati, ha tomado la decisión de jubilarse.

En declaraciones al medio de comunicación francés France 3 Côte d’Azur, Sabine Soldati ha explicado que "es una elección de vida, trabajar desde casa. ¡Hemos pasado 15 años aquí, ha sido genial! ¡Quiero tener tiempo para disfrutar del resto de mi vida!".

Ahora se abre un gran interrogante: ¿quién se quedará con la granja? La criadora de cabras ha subrayado que su principal prioridad es "que los animales permanezcan en su hábitat y tengan buen trato".

División de las actividades de la granja

Consciente de que no todo el mundo puede convertirse en agricultor de la noche a la mañana, Soldati ha tenido la idea de dividir la actividad de la explotación. Por un lado, estará la fabricación de quesos (con un rebaño de 26 cabras, siete cerdos y dos vacas) y por otro una granja itinerante que funciona como una asociación y cuenta con un caballo, dos ponis, tortugas, patos, un ganso, pavos reales, conejos y gallinas.

La propuesta de Sabine Soldati es ofrecer a las personas interesadas un periodo de prueba para que confirmen que quieren dedicarse al sector primario. Quien sea elegido, se alojará en la explotación ganadera, que está compuesta de 2,5 hectáreas en propiedad y 38 hectáreas en alquiler municipal.

En ese sentido, la criadora de cabras que está a punto de jubilarse ha destacado que "es una vida especial, sin fines de semana ni vacaciones, para salir un poco hay que organizarse muy bien. Hay que invertir una suma a largo plazo, así que sí, ¡es bueno ver cómo va!".