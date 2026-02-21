Le preguntan sobre los que dicen que con Franco se vivía mejor y su respuesta es toda una lección de historia.

La izquierda vive este sábado un nuevo evento de frente común, 'Un paso al frente'. En esta ocasión, formado por los partidos de izquierdas que forman parte de la coalición Sumar, compuesta por la propia Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes.

Minutos antes de que arrancara el acto, el periodista de El HuffPost Daniel Pueblas ha preguntado a algunas de las personas que esperaban a las puertas del Círculo de Bellas Artes sobre este nuevo proyecto político.

Una de la protagonistas, ha sido una mujer que ha defendido que le gustaría que toda la izquierda se uniera antes de las próximas elecciones generales. "Hombre, me gustaría. Quisiera. Pero yo creo que es un poco difícil", ha razonado.

Al ser preguntada sobre el motivo por el que ha ido al acto, ha defendido que "hay que enterarse de lo que dicen, de por dónde van las cosas, me parece interesante". Algo que ha justificado, antes de hablar de los que dicen que con Franco se vivía mejor.

"Pues es una lástima, la verdad. Es que me extraña que la gente piense que con Franco vivíamos mejor. Es que... Entre otras cosas, lo único que no había es ninguna libertad. Lo recuerdo perfectamente", ha señalado.

Acto seguido, ha reconocido que ella lo ha vivido en primera persona. "Me han detenido en manifestaciones y esas cosas. No, no, no, con Franco no se vivía mejor", ha contestado.

Pero no se ha quedado ahí y no ha dudado en mandar un mensaje a los nostálgicos que defienden un mensaje que le parece muy extraño. "Lo que pasa es que hay muchos nostálgicos de la época que son, más bien... Es una cuestión de mentalidad. Que se han apuntado a eso, supongo. Porque si de verdad, de verdad, pensaran en la realidad, no lo dirían", ha sentenciado.

Lo que piensan los españoles del franquismo

Ejemplo de ello es lo que reflejó el barómetro del pasado mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el franquismo y los 50 años del fin de la dictadura.

Estos son algunos de los preocupantes datos que reflejó: