El mensaje del actor Miguel Rellán al 19% de los jóvenes que idealizan el franquismo es para poner en colegios y universidades
Habla desde su propia experiencia. 

El actor Miguel Rellán, en el Teatro Cervantes.GETTY

El actor Miguel Rellán, conocido por sus papeles en multitud de películas y series de televisión, como Compañeros o Menudo es mi padre, ha dado una taxativa respuesta cuando le han pedido un mensaje para todos aquellos jóvenes que idealizan la dictadura.

La pregunta viene al caso después del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre, que reflejaba que el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos. Ese porcentaje sube al 21,3% en los españoles en general.

"¿Qué le diría a los jóvenes que idealizan la dictadura?", le han preguntado a Rellán en una entrevista en La Vanguardia Que se informen antes. No tienen ni idea de lo que era vivir así. Nosotros hablábamos bajito por miedo", ha respondido él.

"A mí me detuvieron varias veces por nada"

"A mí me detuvieron varias veces por nada. Las mujeres no podían ni tener una cuenta bancaria, ni siquiera comprar una lavadora. Es imprescindible informarse, y es patético que hoy, cuando es tan fácil, no se haga", ha recalcado.

Rellán ha avisado de que la educación "es fundamental" y se ha lamentado por que "en este país faltan tres cosas: educación, educación y educación". 

"La igualdad debe estar en la línea de salida"

"Y que sea pública. Un país no puede permitirse perder talento porque alguien haya nacido en Usera y no en una familia acomodada. La igualdad debe estar en la línea de salida. Luego, esfuerzo y capacidad", ha señalado.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas, ya dio una posible (y preocupante) explicación a por qué un 19% de los jóvenes españoles considera que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Casanova ha señalado al respecto que él suele ir "a muchos institutos" y que "en realidad lo que está funcionando es la desmemoria".

En una entrevista en Faro de Vigo, el experto fue rotundo: "Hace muchísimo tiempo, sobre todo en los últimos años, que hay gente en el mundo, no solo en España, que señala a todos estos tiranos -y Franco lo era- como modernizadores; y han tratado de convencer de que esa tiranía no era tal, que eso era un invento, sino que funcionaron y ayudaron a las clases populares".

