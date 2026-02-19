Una investigación pone de relieve por qué las fuerzas de Ucrania han recuperado territorios en tiempo récord

Una investigación realizada por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y difundida por la agencia AFP ha revelado que Ucrania está recuperando territorios en tiempo récord durante los últimos días.

En concreto, el país presidido por Volodímir Zelenski consiguió recuperar 201 kilómetros cuadrados entre en el pasado miércoles y el domingo. Es decir, la media es de una ganancia territorial de 40 kilómetros cuadrados por día.

Para poner en perspectiva esa cifra, cabe destacar que es una superficie cercana a la conquistada por las fuerzas rusas durante todo el mes de diciembre de 2025: 244 kilómetros cuadrados.

Cabe destacar que hay que remontarse a la contraofensiva ucraniana del verano del año 2023 para poder encontrar unos avances territoriales tan rápidos por parte de las tropas ucranianas.

El territorio que ha logrado recuperar Ucrania se encuentra sobre todo en la región de Zaporiyia, una zona en la que Rusia había llevado a cabo importantes avances durante el último verano.

El motivo de la rápida recuperación de territorios de Ucrania

Desde el ISW apuntan a que la rápida recuperación de territorios por parte de Ucrania probablemente se deba a que Rusia ha dejado de tener acceso a Starlink, el servicio de internet por satélite desarrollado por SpaceX (empresa propiedad de Elon Musk).

Fue el propio magnate estadounidense el que hace unas semanas anunció que iba a detener el uso indebido de la red de satélites de Starlink, bloqueando su acceso a los militares ruso. Y Musk ha cumplido. Desde el 5 de febrero, diferentes blogueros militares rusos han alertado de la existencia de problemas de comunicaciones en el frente, una circunstancia que parece haber sido aprovechada con creces por las fuerzas ucranianas.

En ese sentido, las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado en reiteradas ocasiones de que Moscú estaba sirviéndose de los satélites de Starlink para, entre otras cosas, dirigir con precisión sus drones.

El final del acceso del ejército ruso al servicio de Starlink abre una nueva etapa en la guerra de Ucrania que podría ser aprovechada por Kiev para tratar de dar un giro en el desarrollo del conflicto armado.