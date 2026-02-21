Ciencia, método... ¿y orden?: quién sí y quién no estará este sábado en el acto del 'nuevo Sumar'

Tres años después de que la izquierda a la izquierda del PSOE se uniera (con mucha crispación) en una única candidatura para concurrir a las elecciones generales, parte de las formaciones que participaron en esta confluencia se citan este sábado en Madrid para poner los cimientos de una nueva coalición que resulte más estable y atractiva para un electorado que ha virado hacia la derecha.

Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes celebran en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un acto conjunto en el que estas fuerzas comenzarán "a tejer las alianzas que permitan unir a las izquierdas plurinacionales y transformadoras". "Porque cuando caminamos juntas somos más fuertes", aseguran.

En el encuentro participarán los ministros Pablo Bustinduy, Sira Rego, Ernest Urtasun y Mónica García, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y figuras de Más Madrid como Rita Maestre, Manuela Bergerot o Emilio Delgado.

Entre los invitados que acudirán como público figuran el exministro y exlíder de IU Alberto Garzón, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el exsecretario de Estado Nacho Álvarez, y representantes de ERC y Bildu, han informado fuentes de la nueva alianza.

También estarán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; y el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

En busca de una nueva fórmula

En un contexto en el que la 'fórmula Sumar' languidece en las encuestas (el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de febrero, le otorga sólo un 7% de estimación de voto frente al 18,2% que obtuvo en las generales de 2023), y la división de fuerzas de la izquierda ha supuesto una penalización en las urnas (como pudo comprobarse en Aragón muy recientemente), las cuatro formaciones presentes este sábado en el acto buscan redefinir una nueva coalición que ofrezca "certezas" a la ciudadanía y sea capaz de rivalizar con la extrema derecha en las urnas.

"Vamos a constatar el trabajo que llevamos haciendo varias organizaciones políticas desde hace tiempo. El trabajo de unificar, coordinar y dar forma a esa coalición que en 2023 se hizo deprisa y corriendo porque hubo un adelanto electoral", explicaba este viernes en una entrevista en El HuffPost la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, que dará la bienvenida este sábado a los asistentes.

La gran incógnita, y que no se resolverá hoy, es quién será el candidato de la coalición resultante para esas próximas generales. Maestra advertía que esta decisión se tomará "con calma y sin darse sillazos". "No se puede resumir todo en quién es la persona que encabece el proyecto. Eso llegará después", aseguraba.

El cartel del acto de este próximo sábado 21 de febrero Europa Press

Sumar sí, pero sin Yolanda...

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y la persona que lideró la coalición electoral de 2023, será la gran ausente. En una entrevista en LaSexta, la dirigente dijo que que era el tiempo de las "formaciones políticas". "Después, vendrán los nombres, las firmas... Cosas que a mí no me preocupan", añadió.

Díaz dimitió como líder de Sumar tras las europeas del año 2024, aunque sigue siendo la figura más reconocida de la coalición. Tomó el testigo de la coordinación del partido Lara Hernández, quien hablará hoy en nombre de Sumar en el acto. "Nuestra idea es construir, consolidar esta alianza de estos cuatro partidos, para que, a partir de aquí, lancemos un llamamiento a que formen parte de este proceso muchas otras formaciones políticas que no están", señalaba este viernes en una entrevista en Público.

Yolanda Díaz, en un acto de Sumar Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images

Sumar ha dejado claro que Díaz es una opción que sigue encima de la mesa, aunque no cuenta con el apoyo de todos. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, aseguró hace unos días que la nueva confluencia de izquierdas necesita "sin lugar a dudas" una renovación del liderazgo político. Y ve "lógico" también que Díaz haya decidido no acudir al acto de este sábado.

CHA y Compromís se lo piensan, Més se distancia

Pero la vicepresidenta segunda no será la única ausencia destacada. Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, que también formaron parte del proyecto 'Sumar' en 2023, no estarán presentes hoy. El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido claro al asegurar que se sienten ajenos a este nuevo proyecto. "Es un proceso político interno suyo de cuatro partidos que nosotros respetamos", señalaba en una rueda de persona, dejando claro que Més "no forma parte" ni de esta etapa ni del proyecto tal como se plantea actualmente. Chunta, cuyo diputado nacional Jorge Pueyo ha llegado a votar en alguna ocasión en contra del criterio de Sumar en el Congreso, también se desmarca. Sin embargo, el propio Pueyo ha asegurado en una entrevista para Heraldo de Aragón que, en las generales, CHA será "generosa" con el resto de las izquierdas.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís EFE

Mención aparte merece Compromís, que acude como oyente al acto y muy dividido con respecto a la relación que debe mantener como Sumar. En el acto de hoy estará el diputado Alberto Ibáñez, referente del sector de Iniciativa, que pone el acento en la necesidad de escuchar todas las propuestas en la izquierda. No estará representado, sin embargo, el sector mayoritario de la confluencia valenciana, Més Compromís. No sorprende, puesto que su diputada Àgueda Micó abandonó hace unos meses el grupo parlamentario de Sumar para irse al mixto.

No estarán (pero tampoco se les esperaba) representantes de Podemos. La formación morada abandonó también el grupo parlamentario y ha mantenido una oposición frontal tanto a Sumar como al PSOE durante casi toda la legislatura. Este viernes, Ione Belarra cerraba todas las puertas a cualquier entendimiento: "Han hecho más cuatro diputados de Podemos que cinco ministros de Sumar", dijo ante los suyos. Y criticó además que Sumar se ha dedicado a apoyar al PSOE "a cualquier precio".

Rufián, el elefante en la habitación

La presentación de este nuevo proyecto coincide en el tiempo con el debate abierto que ha suscitado el diputado de ERC, Gabriel Rufián, sobre la fórmula electoral que debe emplear la izquierda para concurirr a las generales y disputarle escaños a Vox "provincia por provincia". La estrategia de Rufián, de forma muy general, pasa por que concurra en cada circunscripción la fuerza política de izquierdas con más peso en dicho territorio. De tal manera que diferentes papeletas no compitan entre sí y se dividan el voto.

Partidos nacionalistas o independentistas como BNG, Bildu o la propia ERC han rechazado estos cálculos electorales y aseguran que se presentarán sí o sí en sus territorios. Sumar se ha abierto a explorar "fórmulas de entendimiento" con la izquierda soberanista tras la propuesta de Rufián, pero antes tendrá que armar una coalición fuerte para poder desplegarse en la mayoría del territorio. Y, sobre todo, determinar quién liderará un proyecto en tiempos muy convulsos y con fuerzas con diferencias entre sí pero cooperando de forma conjunta para evitar el peor de los escenarios para ellos: que gobierne la ultraderecha en España.