Un comerciante chino residente en Gibraltar se apuesta 253 millones de euros al colapso del mercado de la plata

Un multimillonario comerciante chino residente en Gibraltar ha lanzado una de las mayores apuestas recientes contra el mercado de la plata. Su posición, valorada en casi 300 millones de dólares —unos 253 millones de euros—, se ha visto impulsada por el fuerte desplome del metal precioso en los últimos días.

Se trata de Bian Ximing, un inversor de perfil discreto que, según datos publicados por Bloomberg, ha acumulado cerca de 3.000 millones de dólares en beneficios desde principios de 2022 gracias a posiciones largas en contratos de oro en la Bolsa de Futuros de Shanghái.

Ahora, sin embargo, su estrategia gira en torno a la plata. Bian mantiene actualmente la mayor posición corta neta sobre este metal en dicha bolsa, apostando claramente a una caída de los precios.

450 toneladas en contratos de plata

La magnitud de la operación es notable. La posición corta de Bian equivale aproximadamente a 450 toneladas de plata, distribuidas en unos 30.000 contratos de futuros. La reciente caída del precio del metal ha generado, según estimaciones, una ganancia latente de unos 2.000 millones de yuanes (alrededor de 288 millones de dólares).

La tendencia bajista se intensificó en los últimos días, con descensos superiores al 16%, lo que previsiblemente incrementó aún más el beneficio en papel del inversor. La apuesta, iniciada durante la última semana de enero a través de su firma Zhongcai Futures Co., se ha convertido en una de las operaciones más comentadas del mercado de materias primas.

Aunque la Bolsa de Futuros de Shanghái no revela públicamente la identidad de los titulares finales de las cuentas, Bloomberg señala que las inversiones personales de Bian, junto con los productos que gestiona para un reducido grupo de clientes, representan la mayor parte de las posiciones en metales preciosos de la firma.

Una estrategia arriesgada

Apostar en corto implica beneficiarse de la caída del precio de un activo, pero también conlleva riesgos significativos si el mercado se mueve en sentido contrario. La volatilidad de la plata obligó al inversor a liquidar algunas posiciones perdedoras en fases anteriores del movimiento. No obstante, incluso teniendo en cuenta esas pérdidas, se estima que la ganancia neta podría rondar los 1.000 millones de yuanes, según los precios de cierre y el tamaño de la posición.

El mercado de la plata suele presentar oscilaciones más pronunciadas que el del oro, debido a su doble naturaleza como activo refugio y como materia prima industrial. Factores como la demanda tecnológica, la evolución económica global y los movimientos especulativos pueden provocar variaciones abruptas en su cotización.

Del oro al giro bajista en la plata

La trayectoria reciente de Bian Ximing ha estado marcada por su apuesta alcista en el oro, metal que registró un repunte histórico desde 2022. Esa estrategia le permitió consolidar una fortuna multimillonaria.

El cambio hacia una posición corta en plata sugiere una visión distinta sobre la evolución relativa de ambos metales preciosos. Mientras el oro suele considerarse un valor refugio en tiempos de incertidumbre, la plata, más vinculada al ciclo industrial, puede verse más afectada por expectativas de desaceleración económica. La magnitud de la operación y el impacto potencial en el mercado han colocado al comerciante en el centro de la atención financiera internacional.