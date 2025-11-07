Rosalía hace la 'Lux': esto es lo que opina la calle del último disco de la catalana

¡Se hizo la Lux! Por fin, tras semanas de expectativas y filtraciones, Rosalía ha publicado este viernes su cuarto disco, Lux. Un trabajo con cuatro movimientos con importante presencia mística, orquestal y de música clásica en el que la artista se atreve a cantar nada menos que en 13 idiomas. Salimos a la calle a preguntar qué les ha parecido a quiénes hayan podido escucharlo y a los que no, ponerles un fragmento del disco, para que nos digan qué opinión tienen. ¿Y tú, lo has escuchado ya?
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos