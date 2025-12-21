Elecciones Extremadura 2025, en directo: los extremeños deciden su futuro en unos comicios claves

Jornada electoral clave en Extremadura

Muy buenos días y bienvenidos a la cobertura de El HuffPost para esta jornada electoral en Extremadura. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a votar en estos comicios que la actual presidenta de la Junta, María Guardiola, convocó de forma adelantada hace ya casi dos meses después de no lograr aprobar los Presupuestos del próximo año.

