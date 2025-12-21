Elecciones Extremadura 2025, en directo: los extremeños deciden su futuro en unos comicios claves
Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres. Sigue la última hora de la jornada electoral.
08:25
María Guardiola, favorita, según las encuestas
La candidata del PP es la favorita, según las encuestas, para ganar estas elecciones (en el año 2023, fue segunda fuerza en votos por detrás del PSOE) y para revalidar su cargo como presidenta, aunque la duda es si logrará mayoría absoluta o necesitará nuevamente el apoyo de Vox.
08:02
Jornada electoral clave en Extremadura
Muy buenos días y bienvenidos a la cobertura de El HuffPost para esta jornada electoral en Extremadura. Cerca de 900.000 extremeños están llamados a votar en estos comicios que la actual presidenta de la Junta, María Guardiola, convocó de forma adelantada hace ya casi dos meses después de no lograr aprobar los Presupuestos del próximo año.