Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sigue en directo los Premios PRISA Motor 2025
Vídeos

Vídeos

Sigue en directo los Premios PRISA Motor 2025

Por tercer año consecutivo, PRISA Media celebra este jueves, día 18, su Fiesta de EL MOTOR. Un gran evento capitaneado por PRISA Motor, el área transversal del grupo de comunicación que se encarga de todo lo relacionado con el sector de la automoción, desde el contenido especializado a la relación con las empresas implicadas en esta actividad.

El Museo del Traje de Madrid será el escenario de una velada en la que se reunirán más de 200 personas relacionadas con el sector, desde representantes de las marcas a las instituciones, pasando por asociaciones e industria auxiliar. Ya ocurrió así en los dos años anteriores, en los que la Fiesta de EL MOTOR se convirtió en punto de encuentro para todos aquéllos que tienen algo que decir en la automoción nacional.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti