A muchos les puede sorprender lo que Pablo Carbonell acaba de decir del rey Felipe VI

El actor y cantante Pablo Carbonell ha concedido una entrevista en la cadena SER en la que ha hablado, entre otras cosas, de la monarquía y de la forma de Gobierno que hay en España.

Carbonell ha estado en Transmite la SER, el programa de Juan Carlos Ortega, donde el entrevistador le ha hecho la siguiente pregunta: "¿España es una monarquía parlamentaria, una república federal o una monarquía federal?".

El artista ha respondido, ha acertado y después ha entrado a valorar qué le parece que España sea una monarquía parlamentaria. Carbonell ha recordado las palabras de Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero y aunque no tiene muchas cosas en común con él ha valorado que "es capaz de decir lo que piensa y esto es un valor que está a la baja".

"Él vino a decir 'yo soy republicano por mis principios, por mis creencias, pero también soy español, con lo cual comprendo que España tiene que ser una monarquía'. No recuerdo si eso es exactamente lo que dijo, pero yo pensé 'qué curioso'", ha explicado.

Después ha añadido concretamente sobre la figura del rey: "Yo creo que también puedo ser republicano, pero creo que el mejor presidente de la República sería el rey Felipe".

"Ahora recuerdo la explicación que dio Pérez Reverte, y es que la clase política en España da asco. Él no lo dijo de esa manera, pero ciertamente nuestra clase política deja mucho que desear, sobre todo a nivel consenso, diálogo, educación, muchas cosas...", ha señalado después.

Por último y por si sonaba la flauta, Ortega le ha preguntado a Carbonell por su voto: "No te lo voy a decir, pero sí te puedo decir que me gusta que la tortilla de la vuelta... porque el ser humano me tiene muy decepcionado y yo creo que tocaría cambiar un poquito".