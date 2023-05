Pablo Carbonell explica por qué rechazó interpretar a Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'

Pablo Carbonell ha contado en el podcast Errado Aragón que rechazó el papel de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, la exitosa serie de los hermanos Caballero en Antena 3. Un papel que finalmente cayó en manos de José Luis Gil, que después continuó haciendo un personaje similar en La que se avecina cuando la ficción pasó a emitirse en Telecinco.

"He dicho que no a ser el señor Cuesta. Me llegó la oferta de hacer al señor Cuesta. Leí el capítulo y el guion pero es que... Me podría haber parecido bien o mal pero es que yo iba a dirigir Atún y chocolate", ha empezado contando.

Ha añadido que él estaba viviendo en Zahara de los Atunes (Cádiz) y estaba algo cansado después de llevar haciendo un reportaje semanal en Caiga quien caiga durante seis años y medio, algo que compaginaba con cine y conciertos.

"Estaba en Zahara, iba a rodar en Zahara, no me tenía que ir de Zahara", ha añadido. Sobre si ese papel le habría solucionado la vida como le ha dicho uno de los entrevistadores, Carbonell ha dicho de haber aceptado "no habría podido caminar por la calle".

"Yo sabía que eso iba a petar y dije no, quiero hace mi película, quiero dirigir y quiero dirigir cine", ha sentenciado.