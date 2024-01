Aconseja cómo NO ir vestido a El Corte Inglés: lo que ocurre es una fiesta

El usuario de X @ADardet ha publicado una fotografía de cómo no acudir vestido a El Corte Inglés, una de las empresas de grandes almacenes más conocidas en España, tras lo que le ha ocurrido en una tienda.

Como en cualquier compañía con empleados que trabajan de cara al público, suelen contar con un uniforme específico para que los clientes puedan identificarlos más fácilmente, entre otras razones.

En El Corte Inglés, una empresa más bien tradicional, la mayoría de sus trabajadores van vestidos de traje, con camisa blanca e incluso corbata, en el caso de los hombres.

Y es que, según ha señalado el internauta, ha ido con atuendos similares y le han confundido con un empleado del lugar: "No vengáis así vestidos. Ya he atendido a 6 clientes, me han pedido 4 tallas y hasta una hoja de reclamaciones por no cobrarle".

En respuesta, algunos usuarios de la plataforma han bromeado y ejemplificado con no ir, tampoco, con "polo amarillo a Ikea" o con camisetas verdes a Leroy Merlin, que son los colores de las marcas.

La publicación ha generado multitud de reacciones en la red. De hecho, ha acumulado en pocas horas 16.000 'me gusta' y cerca de 1.000 retuits.