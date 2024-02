Alucina cuando ve lo que pasa en Japón con los pasos de cebra: en España, menos probable

El usuario argentino de TikTok (@entrerriano.en.japón) ha mostrado en una publicación una curiosidad sobre Japón que le ha dejado alucinado y, no es que los ciudadanos se hayan llevado el aplauso, sino que los españoles se han llevado la peor parte.

"Los japoneses están a otro nivel", ha dicho el usuario al principio del vídeo, que ha acumulado las sorprendentes cifras de 33 millones de reproducciones y 1,5 millones de ' me gusta'.

"No viene nadie, no pasa nadie, está lleno de gente, pero claro, el semáforo está en rojo y NO cruzan, por más que no venga nadie, ningún tipo de coche", ha manifestado.

Una gran aglomeración de japoneses esperaba en ambos lados de la acera, aguardando a que el semáforo se pusiera en verde para pasar.

Lo que ha traído cola no ha sido el nivel de educación de ellos, lo cual ya ha sido aplaudido entre los más de 40.800 comentarios, sino que han sido los españoles los perjudicados: "No es que sea otro nivel, es algo normal, nosotros el nivel lo tenemos por debajo 10 pisos".