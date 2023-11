Unas españolas cuentan la pregunta más absurda que les han hecho sobre España: de no creer

Las usuarias de TikTok @dospringadasenusa, dos jóvenes españolas que están viviendo en Estados Unidos, han sorprendido y divertido a multitud de usuarios al contar algunas de las preguntas más "absurdas" que les han hecho en aquel país por ser de España.

"Estábamos en el supermercado y una amiga nuestra me pregunta: 'Oye, ¿vosotros tenéis perros en España?'. Le digo: 'Claro'. Y me dice: '¿Pero son iguales?' Y le digo: 'Hombre no tenemos perros tan grandes en las casas pero hay gente que sí'. ¿Cree que los perros solo existen en Estados Unidos?", se pregunta.

La otra joven cuenta otra duda que le han planteado que no le va a la zaga en cuanto a surrealismo: "Lo que me preguntaron el otro día a mí es si tenemos Navidad, en general. Entiendo que me preguntes qué hacéis en Navidad, lo entiendo, pero si tenemos Navidad en general...."

Y hay más: "Fuimos el otro día a un restaurante y nos dicen: '¿En España tenéis entrecot?' Que si tenemos filetes. Vete al País Vasco y te ponen un chuletón así. ¡Cómo no vamos a tener filetes! Claro que tenemos. Y los mejores del mundo. Y alitas del pollo. ¿Pero cómo no vamos a tener alitas de pollo en España?".

"Luego te preguntan si tenemos McDonald's. Les dices que tenemos McDonald's, Burger King, KFC, Taco Bell, igual y se quedan... ¿¿¿QUÉEEE?, relatan.

Y también desvelan algo que les llama la atención de Estados Unidos aunque no es propiamente una pregunta sobre el país: "Dan por hecho que los chicos tienen que pedir citas a las chicas, que van a tu casa y le preguntan a tu padre: 'Oye, ¿puedo llevar a tu hija en una cita? Te recogen, te pagan todo el día todo. Yo les he explicado que no, que igual alguno muy romántico lo hace, pero que en España te cogen, te escriben y al día siguiente no te vuelven a hablar".