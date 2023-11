Un norteamericano dice que esto es lo que se desayuna en España y los españoles tienen algo que decir

El tiktoker @andaluzalachian vive en España y ha contado en un vídeo en la red social china que ha descubierto el secreto de que aquí la gente viva tantos años en comparación con otros países.

Lo primero que ha hecho es mostrar que España está en el top 10 de países con mayor esperanza de vida, concretamente en el puesto 9 por detrás de Australia y Singapur y por delante de Noruega con algo más de 83 años.

Después se ha preguntado que cuál es el estilo de un país en el que hay tanta esperanza de vida y él ha señalado que el secreto está en que los españoles suelen tomarse una copa de alcohol o una cerveza en el desayuno.

Ha afirmado que siempre que va a desayunar, da igual si son las ocho de la mañana o las diez, ve a gente tomar cerveza o "una copita como en un vaso de chupito": "Es totalmente normal".

"Disfrutar de las pequeñas cosas y que no te importe una mierda es el secreto, pero no puedes rechazar un poco de alcohol en el desayuno", ha escrito como descripción del vídeo.

En los comentarios muchos se han extrañado de lo que dice en el vídeo ya que comentan que aunque sí hay personas que toman un carajillo para desayunar no suele ser lo normal entre los españoles. Otros han dicho que la esperanza de vida en España es tan alta por algo que se llama sanidad pública.

"Mucha gente toma café con una copita de anís, si es normal, y si se ve en todas partes", "Jajaaja Sii, así son los yayos y yayas aquí", "No veo a nadie tomar alcohol a la hora del desayuno", "sanidad pública" y "No se donde has vivido o vives pero de la copita no es en todos los sitios, es mas la dieta mediterránea y la buena seguridad social que tenemos" son algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación.