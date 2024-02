Arrasa al contar cómo ha atendido "al cliente más imbécil de mi vida"

"Hoy he atendido al cliente más imbécil de mi vida". Con esta atrayente premisa ha empezado el usuario de X, anteriormente Twitter, Vicent980, un relato que lleva miles y miles de interacciones en pocas horas.

Este hombre trabaja en un cine y ha contado cómo un hombre ha acudido con sus hijos pequeños a ver la película Pobres criaturas, del cineasta Giórgos Lánthimos, cuya temática no parece precisamente infantil.

"Ha venido con sus 3 niños sin saber que peli ver. Han elegido Poor Things y le he dicho que no era para niños. Ha soltado: Un país que da bonos para conciertos no me va a decir cómo educar a mis hijos", ha empezado explicando.

Ha añadido que este señor se ha gastado 96 euros "y obviamente, se han ido cuando todavía quedaba hora y media de peli": "96 putos pavos para ver media hora de porno de frankestein con tus hijos de 8, 10 y 12 años".

Por último ha señalado que el comportamiento de este señor no ha sido el más idóneo: "Ha repetido 36 veces que ellos vivían en Estados Unidos. Han pedido, literalmente 'los menús más caros'. Cuando les he ofrecido las palomitas más grandes ha dicho 'Claro, aquí no tenéis hamburguesas. Sólo palomitas. Es que esto no es USA, es España, aún estáis en el pleistoceno".

La historia ha superado en la red social de Elon Musk los 1,9 millones de cuentas alcanzadas con más de 17.000 'me gusta' en pocas horas.