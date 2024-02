Explica agobiado lo que le ha ocurrido tras pasar cinco días en Madrid: unos lo entienden y otros no

El conocido tiktoker 1000experiencias, con más de 10 millones de 'me gusta' en la red social china, ha contado el choque que ha supuesto para él pasar unos días en Madrid debido a lo rápido que pasa todo en una ciudad tan grande.

"Pregunta para todos los que viváis en ciudad, ¿cómo coño lo hacéis? Llevo cinco días en Madrid y siento que han pasado tres semanas", ha empezado contando. "Es un no puto parar. Es un estrés brutal, la gente desayuna de pie, todo el rato en movimiento con algo que hacer, corres de un lado para otro...", ha proseguido.

Ha apostillado que en una ciudad "no conectas con nada": "Es verdad que se pueden hacer miles de cosas [...] pero es que el día a día es la hostia. Si te quedas quieto y te quedas una hora sin hacer nada te aburres y no puedes, tienes que hacer cosas, gastar dinero".

Esto ha generado un debate entre los que defienden la vida en la ciudad contra los que prefieren un estilo más pausado. "Eso no es calidad de vida. Las grandes ciudades son perfectas para ocio de unos días, pero para vivir...NO", "Madrid, esa ciudad que te mata lentamente", "Haz tu vida tranquilamente, a tu ritmo, y si los demás tienen prisa que corran ellos", "Vivo en Madrid. Trabajo en el centro. Y no veo el momento de irme a un pueblo a vivir. No me gusta la ciudad. Estoy buscando casa en un pueblo" y "Es fácil vivir, hay de todo y no es necesario gastar. Tranquilo cuando lleves unas semanas más te enamoraras de Madrid. Ya lo verás" son algunos de los mensajes que ha recibido.