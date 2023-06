Arregla el coche de su padre con un juguete sexual y las redes explotan  

Arreglar los golpes de un coche no suele ser algo barato. Normalmente hay que llevarlo al taller, quedarse unos días sin el vehículo y rezar para que la factura no sea estratosférica. Pero una tiktoker ha encontrado una solución 'buena, bonita y barata', además de muy ingeniosa, para no tener que acudir a profesionales de la mecánica.

Resulta que al padre de Clara (@clarlwt en TikTok) le han dado un golpe en su coche y ella ha querido tirar de 'bricomanía' y arreglarlo en familia. Para poder proceder en esta labor de mecánicos por un día los materiales necesarios son los siguientes: agua caliente y una 'Mickey herramienta'.

Paso 1: limpiar la zona abollada y echar agua caliente en la zona.

Paso 2: utilizar la 'Mickey herramienta', que consiste en un juguete sexual con ventosa, para "deshacer" la abolladura.

Paso 3: ¡Desapareció el golpe!

"Alguien más notó la 'herramienta' que utilizaron, a mí no me engañan", o "la miky herramienta, es pollota, no sé que parte me gusta más" son algunos de los comentarios de la gente que está flipando con este vídeo viral.

Pero, aunque esta experiencia 'bricomaniaca', termina bien, no está exenta de imprevistos. Al terminar de quitar el golpe, el juguete sexual se quedó enganchado en el coche y no había manera de despegarlo.

"Pin y pon a su servicio", concluyen Ángel Gaitan y el padre de Clara, los artífices de este gran truco que está reventando las redes.