Una asesora de imagen explica cómo se debe tomar la sopa: todo el mundo lo hace mal

Sara Briones, asesora de imagen, ha revolucionado TikTok con un vídeo en el que explica cómo se debe tomar, supuestamente, la sopa correctamente. El revuelo ha sido total porque prácticamente nadie lo hace así.

Según la especialista, la cuchara debe ir desde el interior del plato, desde el lado más cercano al comensal, hacia fuera. Y no al revés, como se hace muy habitualmente.

"La sopa se come así, de forma contraria. Porque, de esta manera, si algo salpica no te salpica. Si yo la como así, si algo salpica salpica como mucho al mantel, pero no me salpica en la ropa. Imagínese la ropa tenerla sucia. Entonces, ¿cómo voy a comerla? De adentro hacia fuera", explica en un vídeo que acumula millones de reproducciones.

En esas imágenes Briones también avisa de que la postura de la mayoría de la gente al comer sopa es incorrecta porque "la comida va a la boca, no la boca a la comida": "La mayoría nos agachamos hacia el plato. Pero la comida viene a la boca, no voy yo a la comida".

En los comentarios, multitud de usuarios se han mostrado desconcertados por esa recomendación.

Por ejemplo, uno señala: "Difícilmente haga eso que dice, pero gracias igual por la recomendación 😅". "Para mi parecer es algo personal de cada persona 😳", dice otro. Y un tercero apunta: "¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide! 😂😂😂".