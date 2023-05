Carlos Alsina es demoledor: no deja títere con cabeza y acaba 'rebautizando' así a Ayuso

Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, se ha mostrado extremadamente crítico tanto con Isabel Díaz Ayuso, a la que llega a tildar irónicamente como "reina de Madrid", como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la polémica sobre quién asistirá a los festejos por el 2 de mayo en la capital.

El periodista empieza dejando claro que se trata de una "tontipolémica" o "bobolémica": "Consiste en que Isabel Díaz Ayuso no quiere ver por la Puerta del Sol hoy al ministro Félix Bolaños. Sí quiere ver a Margarita Robles, que es muy querida, al parecer, por la presidenta madrileña. Pero no al ministro de la presidencia, que estuvo el año pasado y no debió de caerle bien a la reina madrileña".

Dicho eso, Alsina 'atiza' también a Sánchez: "Lo suyo, supongo, debe de ser invitar a la fiesta de una comunidad a la presidencia del Gobierno. Y sabiendo que el presidente sólo va a aquellos sitios a los que les puede sacar alguna rentabilidad política --qué te digo yo, un juego de petanca en Coslada, una librería en Fuenlabrada, unos bomberos rurales en Ávila-- que sea él quien delegue en quien le parezca oportuno".

"Así fue el año pasado. Pero este año Ayuso no ha invitado a Sánchez sino a la ministra portavoz, invitación personalizada, con la excusa de que lleva lo de la política territorial, aunque ya nadie se acuerde. Y la ministra, que tampoco está por ir, le ha pasado la invitación a Bolaños. Dices: él por lo menos sí que quiere ir. Ya, pero Ayuso no quiere. Bolaños dice: que voy. Y ella: ¡ni se te ocurra!", prosigue.

"Esta pavada es lo que está disparando el interés mediático por la fiesta del Dos de Mayo. Si Daoiz y Velarde aún estuvieran vivos, hoy se morían de vergüenza. Nada gusta más a la opinión, en un día festivo, que una buena gresca institucional que ponga al límite el protocolo", zanja Alsina.