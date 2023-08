Carlos del Amor escucha el discurso de Rubiales y tira de ironía para decir qué día es hoy

El periodista y escritor Carlos del Amor ha sido una de las muchísimas personas que han opinado en Twitter acerca del polémico discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Y es que el dirigente deportivo ha comparecido este viernes para dar explicaciones tras el beso a Jenni Hermoso y, lejos de dimitir y disculparse, ha hecho todo lo contrario, convirtiéndose en el tema de conversación del día.

Estas han sido algunas de las declaraciones: "No hay deseo y no hay posición de dominio; El beso fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido; El falso feminismo que hay por ahí no busca la justicia; Le dije '¿un piquito?' y ella me dijo: 'vale'; Me voy a defender como cualquier español tiene que hacer. Voy a ejercer acciones contra algunas personas".

Del Amor, por su parte, ha publicado un tuit fechando, de manera irónica, el día de hoy: "En la sede de la RFEF, en Las Rozas, es 25 de agosto de 1970".

Es una forma de decir que mucha gente vive, mentalmente hablando, en los años en los que la mujer estaba sometida y que el feminismo actual, que busca la igualdad entre hombres y mujeres, no ha calado en todo el mundo.

Incluso algunos jugadores de fútbol como Borja Iglesias o Iker Casillas han manifestado su sorpresa e indignación por el discurso de Rubiales.