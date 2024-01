Carmen Lomana ve la polémica de Rafa Nadal y Arabia Saudí y hace una pregunta que puede sorprender

La televisiva Carmen Lomana se ha pronunciado de forma contundente sobre la polémica que rodea a Rafa Nadal, después de que el tenista se haya convertido en embajador de la Federación Saudí de Tenis.

En una intervención en Las Mañanas de Kiss, Lomana ha señalado: "Creo que en el caso de Rafa Nadal, una persona tan querida, tan intachable siempre, y con una ética que todos sabemos que es un tío fantástico... Pues no lo sé. Si a mi me hubieras preguntado hace un mes: '¿Tú crees que Rafa haría esto?'. Yo te hubiera dicho que no".

"Yo pregunto: ¿para qué la gente quiere tanto dinero? Si se va a quedar todo aquí. Si es que al final nos morimos y todos nos sobrevive. Pues es mucho mejor sobrevivir con una ética, con una moral y con la conciencia de decir: yo he defendido lo que creía", ha reflexionado Lomana.

Y ha insistido: "De todas formas, tanto dinero... tienes que pensar: ¿y qué hago con tanto dinero?".

La televisiva cree que a Nadal se le ha criticado más que a otros deportistas porque "le teníamos todos super valorado y nunca pensábamos que se podía vender por dinero".

"Además en un país que yo no sé, pero para mí es un poco complicado. Será que como se siente y es muy joven pensará que no le va a llegar el dinero para toda su vida", ha reflexionado Lomana.