Casi se echa a llorar al contar lo que le ha costado un kebab en Suiza

Que Suiza es uno de los países más caros del mundo es algo que no sorprende a nadie, que sus sueldos también son de los más altos, tampoco. Un usuario de TikTok ha vivido en sus propias carnes lo que cuesta comerse un simple kebab en tierras suizas y casi se le escapa una lágrima al contarlo.

"Estoy en un parque y compré este sándwich porque veía a toda la gente, trabajadores, estudiantes, comiéndose el sandwich y dije seguro que es barato, o sea, es un kebab eso siempre es barato, no sé", ha empezado diciendo.

Pero no, el kebab le ha costado 16 euros: "Es como qué es esta mierda, es el burrito más caro que me he comido en mi vida". Después de probarlo ha dicho que está muy bueno y que es bastante grande.

En los comentarios le han dicho que cómo se le ocurre comprar algo sin mirar el precio y ha respondido que porque ha visto a la gente comerlo y él también quería. Otros han pasado el precio de euros a pesos y se han quedado un poco alucinando.