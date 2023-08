Casillas arma revuelo en Twitter con este tuit: no nombra a Rubiales pero ni falta que le ha hecho

Luis Rubiales se ha convertido en uno de los protagonistas del mes en España después de su comportamiento en la celebración del mundial femenino de fútbol celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

Durante la entrega de la copa y de las medallas el presidente de la Real Federación Española de Fútbol besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso. Además, antes en el palco había celebrado el título llevándose las manos a los genitales.

El presidente del Gobierno, la oposición, periodistas, y famosos de toda índole se han pronunciado sobre un gesto que ha indignado a buena parte de los españoles.

Por el momento lo que no se ha visto es a ningún futbolista pronunciarse sobre el beso de Rubiales a Hermoso, el único que ha publicado un tuit al respecto ha sido Iker Casillas, que ha escrito en Twitter: "A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido…". El tuit de Casillas tiene un alcance de más de 3,5 millones de personas y de casi 30.000 'me gusta'.

En 2020, Casillas barajó la idea de disputarle a Rubiales el puesto de presidente de la RFEF pero finalmente acabó renunciando y retiró su candidatura.