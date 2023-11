Causa expectación al enseñar el extraño paquete que le ha llegado

La usuaria de TikTok @reiixell ha generado un gran revuelo en la red social de moda gracias al vídeo que ha compartido en el que muestra el extraño paquete que le había llegado por correo certificado.

"Me llegó una carta certificada hace dos días o así. He ido a recogerlo hoy y es un paquete que me manda a mí la policía", afirma, mientras camina por la calle con una gran caja en la mano dirección su casa.

Una vez llega y abre el paquete, la joven creadora de contenido muestra todo lo que le han mandado: una sudadera, varias cajas de medicamentos y hasta un par de calcetines con la bandera de España.

Además, también le han enviado una nota en una carta en la que le dicen "mucha suerte en tu nueva aventura". La joven, con este vídeo, ha provocado la expectación entre sus seguidores y el resto de usuarios de la red social.