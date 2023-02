Así está La Fortaleza más de medio año después del paso de Chicote: el dueño habla claro

La Fortaleza, un restaurante situado en la localidad de Humanes de Madrid, ha sido el escenario del programa de Pesadilla en la cocina, que conduce el cocinero Alberto Chicote, emitido este jueves.

El popular chef madrileño no duda en acudir a la llamada de Óscar, el dueño del local y una persona ligada a la hostelería desde siempre, que vio como el coronavirus puso en jaque (casi mate) el restaurante que había montado en mayo del 2019. Menos de un año después, el coronavirus cambió su vida.

“El covid nos hundió, literalmente. Nos destrozó, esto iba para ser un bunker y ahora es una lancha a la que solo le entra agua por todos los lados. No puedo mantenerme un año más poniendo dinero porque me comería los ahorros de mi familia y eso no lo voy a permitir”, asegura el dueño nada más empezar el programa.

Durante todo el episodio, se van viendo los problemas que tienen en el negocio hasta acabar dándole la vuelta a la situación. Al final y tras conseguir Chicote conseguir que Óscar tenga la mentalidad de no rendirse, estrenan un local renovado, con una fachada diferente y con nuevos detalles medievales.

También cambian la carta. “Tengo una idea para vosotros con una carta propuesta alrededor de la parrilla, pero más sencilla”, describe el conductor del programa.

Más de medio año después del paso de Chicote y Pesadilla en la cocina (se rodó en mayo), La fortaleza sigue abierta, aunque con una carta más similar a la anterior que a la que le dejó el programa: “Seguimos con lo que había. Hablé con su jefa de cocina y le dije que esta carta no me valía, porque hay mucho pescado fresco y salvaje y yo aquí no puedo trabajar con él”.

“Además, las carnes que me dejaron estaban aderezadas y salseadas y yo no lo hago así, porque en la parrilla no va a saber igual que la anterior vez. Te pongo un ejemplo, si pongo unos pinchos morunos y luego un solomillo, este te va a saber a pincho moruno”, explica el dueño del negocio, que afirma que tiene “cortes de carne impresionantes que no necesitan ser aderezadas”.

El nuevo menú de La Fortaleza. laSexta

Del programa asegura que “está todo guionizado” y que van diciéndoles a los trabajadores cómo actuar y qué decir: “El único que no estaba era yo. Mi madre, que estaba por fuera, me decía que todo lo que dice mi personal se lo decían desde el programa. Llevo 15 años con la cocinera, ¿tú crees que si estuviera tan mal como comenta seguiría? En momentos de tensión nos hemos enfrentado, pero sabemos que es por eso y nos respetamos”.

Sobre Chicote, confiesa que le respeta, pero que no le admira como cocinero. “Para ser un jefe de cocina es agradable, campechano y se puede hablar con él. Me dio consejos, aunque no todos los comparto. Ya le dije que lo respeto como profesional y como profesional de la televisión, pero que no le admiro como cocinero porque he trabajado con gente muy buena de nivel Estrellas Michelín”.

Lo que sí que deja claro Óscar todo el rato es su desconento con la reforma. Esperaba más y que lo que le hicieran quedara bien. “Es que no me hicieron reforma como tal”, afirma, antes de comentar que, por ejemplo, le pintaron media pared únicamente.

“El local tiene forma de ‘U’ y pintaron solo una ‘L’, la otra parte no la pintaron porque me dijeron que se había acabado la pintura y el presupuesto. Casi lo dejaron peor. También me regalaron unas sillas que son de oficina pero barnizadas”.

La Fortaleza tras el paso de Chicote. laSexta

Aceptó salir en el programa por necesidad

Óscar cuenta que no fue a buscar a Chicote, tal y como se dice en el programa, pero sí que reconoce que en cuanto le salió la oportunidad no dudó en aceptarla. Y añade que si volviera a tener que tomar esa decisión, volvería a decir que sí.

“Me lo propusieron ellos a principios de enero del 2022, justo después de pasar ómicron, que fue destructivo porque se anularon todas las reservas. Por eso decidí hacer el programa. A la directora le fui sincero y le dije que no tenía problemas de suciedad, bichos ni nada, pero que tenía el problema económico del impacto del covid, que me pilló recién inaugurado”, recuerda.

El hostelero explica que para que empiece a rodar bien un restaurante de esta magnitud necesitan “pasar tres años” y describe que de los cuatro que lleva abierto casi, casi todos han sido de pandemia. “No puedo permitirme otros tres años más”, sentencia.

Por eso aceptó la llamada de Chicote. Él necesitaba una mayor publicidad que el boca a boca y laSexta en horario prime time era una oportunidad única: “Salir a esas horas vale mucho dinero, a nivel publicitario y marketing era brutal la ocasión”.

Dicho y hecho. El fin de semana pasado, aún sin estrenarse en televisión, tuvo el local lleno. Relata que el sábado siete mesas fueron porque habían visto que salía en Pesadilla en la cocina. El domingo la cifra subió a 12. Además, recibió 40 reseñas positivas en internet.

Ahora espera ansioso a que llegue el fin de semana y vea lo que ha podido suponer esa aparición en el programa. “Espero este fin de semana reventar el salón”, finaliza.