Chicote prueba si es verdad eso de que donde hay camiones se come bien: su sentencia es tajante

Todo el mundo ha escuchado esa extendida creencia popular según la cual en los restaurantes de carretera donde hay parados camiones se come bien. Pero, ¿qué hay de realidad tras ese mito?

El cocinero Alberto Chicote ha tratado de averiguarlo en su programa de La Sexta ¿Te lo vas a comer? y la conclusión es rotunda: hay más de leyenda que de verdad.

La camionera Oti Cabadas, 'Coco', ha matizado que no en todos los sitios en los que hay muchos camiones se come bien. "A día de hoy vas a ver a muchos camioneros comiendo en la cabina del camión en muchos sitios. Hemos perdido mucha calidad, no sé si por la subida de la vida en general, abaratar costes... se pierde mucho en calidad", ha explicado.

La transportista ha explicado que un menú de carretera puede valer entre 12,50 y 15 euros, más o menos, mientras que antes se comía entre 10 y 13. "Hay sitios en los que pagas 15 y comes albóndigas de lata de bastante poca calidad. Si pides unas alubias y es un plato deslavado te llevas un chasco y lo dejas en el plato y muchas veces ni se molestan en preguntarte qué ha pasado".

Otro camionero también ha avisado en el programa de que "no en todos los sitios donde hay camiones se come bien": "Eso no es cierto. Muchas veces se debe también a que tienen bastante aparcamiento o porque estamos comiendo dentro del camión".

Dicho eso, Chicote va a probar un menú de carretera y califica de "cojonudas" unas judías que se pide.