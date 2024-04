Cinco minutos con Saiko tras poner en pie al WiZink en la Kings League: "Ha sido la puta hostia"

"Pasas de estar comiéndote una media luna en el camerino a cantar delante de todo el mundo pues... un golpe fuerte, pero bien". Nadie diría que estas son las palabras de alguien que acaba de actuar en el WiZink Center ante 12.000 personas, pero todos saben que Miguel Cantos, conocido por todos como Saiko (Granada, 2002), está hecho de otra pasta.

El cantante granadino ha sido el encargado de abrir las finales de la Kings y Queens League, las ligas que Gerard Piqué puso en marcha hace menos de dos años y que se han convertido en todo un fenómeno social en España.

Con la templanza de un torero después de una faena ha atendido a El HuffPost unos minutos en la sala de Mahou, uno de los patrocinadores del evento, donde ha tenido unos pocos minutos para charlar de cómo ha sido la actuación.

Los aledaños del WiZink Center de Madrid se han convertido en una fiesta de padres y madres acompañando a sus hijos, uniformados con la camiseta de su equipo favorito —tiene mérito porque valen 70 euros cada una— donde ya se nota que existe el sentimiento de pertenencia a un equipo, algo que ha costado lograr y que no se vio en el Metropolitano, donde todo el mundo animaba y criticaba a todo a la vez.

Saiko y Omar Montes en la Kings. IMAGEN CEDIDA POR MAHOU

Delante de todos ellos ha cantado Saiko Yo lo soñé, su nuevo tema junto a Omar Montes —con Ilia Topuria como protagonista del videoclip—. De su actuación —como le chiva alguien de su entorno por lo bajini mientras esperábamos para hablar con él— ha dicho Ibai Llanos que ha sido la mejor de las que se ha hecho hasta la fecha en un evento de la Kings.

Comenta que el público ha recibido "súper bien" su nuevo tema: "Todo el mundo está hablando de él y ahora el 26 [de abril] sale mi disco. Por mí súper feliz". Sobre cómo ha sido cantarla delante de 12.000 personas lo tiene claro: "La puta hostia".

Para él, este circo que ha montado junto con Omar Montes y un grupo de mariachis ha sido una especie de entrenamiento para dentro de un mes y medio, donde se enfrentará solo al público del WiZink, una plaza exigente: "Me he quedado con ganas de más".

Después de la actuación le toca otra donde quizá se ponga más nervioso ya que tiene que lanzar un penalti para el Rayo de Barcelona, equipo de Spuristo, y club que más le gusta de la competición: "Ahora voy a calentar un poco los pies que tengo un penalti. Con no hacer el ridículo me basta, con no caerme ya he marcado".

Mientras Saiko atendía a El HuffPost, en el centro del campo el youtuber DjMariio, presidente de Ultimate Móstoles, le pedía matrimonio a Noe en lo que ha sido uno de los momentos más aplaudidos de la tarde en Madrid.

Como el propio Mario comentaba, se podía ir con Noe a casa con tres anillos, dos por ganar la Kings League y la Queens League, donde sus dos equipos estaban clasificados, y otro por la futura boda.

En la Queens League, competición de la que se jugaba directamente la final, el equipo de Noe se enfrentaba al XBuyer Team, de los hermanos Buyer, y no hubo mucha opción. Los de Móstoles perdieron 1-4. Una victoria que convierte al conjunto de "los macarras" de la liga en bicampeones al haber logrado un anillo de la Kings y otro de la Queens.

Después de eliminar a Jijantes y a Aniquiladores respectivamente, DjMariio y The Grefg se volvían a enfrentar en un evento. Para los old school queda en la memoria aquel Partidazo de youtubers 1 de 2019 donde ambos se enfrentaron en el Santiago Bernabéu en uno de los eventos de creadores de contenido más míticos de España.

La épica se adueñó de la final y el equipo de The Grefg se la llevó con un gol de oro en el descuento ganando el partido 4-3 después de haber ido perdiendo 0-3. "Me llevo 1 anillo de 3 hoy", dijo Mario después de perder las dos finales, que no está mal.