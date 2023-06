Va a comer en Bali y lo que graba es para verlo dos veces

La usuaria de TikTok @dafnemochilera, de viaje en Bali, ha subido a la red social un vídeo donde ha mostrado lo que le ha sorprendido al ir a comer a un restaurante en el país.

"Yo no sé si este señor come tanto o se está aprovechando porque voy a pagar yo", ha dicho en la publicación entre risas. A continuación, ha contado que el hombre, que le está enseñando la ciudad, se ha pedido cinco platos de comida.

Así, ha explicado que con quien está acompañada iba a hacer unos recados y se ofreció a enseñarle la ciudad y que solo tenía que pagarle la gasolina e invitarle a comer.

"Y se ha pedido dos platos hasta arriba de arroz, dos sopas de esas", ha dicho mientras las mostraba a cámara, "y un platazo de carne". "Yo no sé si toda la gente de aquí come tanto, pero es un montón de comida", ha concluido.

Además, sobre las imágenes se puede leer el siguiente texto: "Que no pasa nada porque es baratísimo, todo eso me ha costado tres euros, pero me hace gracia que le entre todo".