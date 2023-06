Una alérgica a la leche va a un restaurante, avisa de su problema y lo que ocurre es de flipar

Lidia, una médico de Madrid que es alérgica a la proteína de la leche de vaca, ha participado en un experimento que ha hecho ¿Te lo vas a comer?, el programa que Alberto Chicote presenta en La Sexta.

Para demostrar el desconocimiento que existe en la hostelería en torno a las alergias, la mujer grabó con una cámara oculta la reacción del personal de tres restaurantes cuando dijo que quería comer pero que era alérgica a la leche. Eso significa que si ingiere ese alimento puede llegar a morir.

En un primer momento, en uno de los restaurantes le aseguran que absolutamente nada del menú lleva leche. Pero al momento empiezan los matices: "Bueno el rissoto llevará... lleva leche de esta para espesar. Eso no lo puedes comer".

Luego el camarero asegura que el cocido sí lo puede comer, pero no se da cuenta de un detalle: la gran mayoría de los chorizos incluyen leche entre sus ingredientes. "El chorizo no lleva leche nunca", afirma sin conocer la composición de la mayoría de esos productos. "Yo sé un poco de cocina y el chorizo con la leche no pega", insiste.

"Yo es que si tomo leche me puedo morir", avisa la mujer, ante lo que el camarero acaba diciendo: "Yo no te recomiendo entonces. Así me da cosa darte de comer".

En ninguno de los tres restaurantes que visita hay carta de alérgenos, a pesar de que es obligatorio, e incluso en uno de ellos llegan a confundir la intolerancia a la lactosa (que puede provocar molestias intestinales) con la alergia a la proteína de la leche de vaca, que puede causar la muerte.

Y le acaban diciendo: "Es que si vas a comer con miedo será mejor...".