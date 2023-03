Lo más Cayetano que verás hoy será este vídeo de TikTok con sorpresa: "¡Se va a liar el taco aquí!"

La manifestación contra el Gobierno en el barrio madrileño de Salamanca y la canción de Carolina Durante puso en el mapa a los 'Cayetanos', el nombre con el que se conoce las nuevas generaciones de las clases adineradas y con cierto estatus social que, como otros jóvenes, usan TikTok para mostrar su ideología o su estilo de vida.

Luis Caballero (@luiscaballero_61) puede ser uno de esos 'Cayetanos'. Con casi un centenar de vídeos publicados en su cuenta de TikTok, Luis no tiene problema en compartir extractos de su vida: fiestas con sus amigos, coches caros, jornadas de esquí, paseos a caballo, tardes en la piscina..., una vida ideal que no está al alcance de todos.

Pese a tener poco más de dos mil seguidores en TikTok, sus vídeos no habían tenido un gran alcance. Son pocos los que superan las 50.000 reproducciones, sin embargo, el último que ha publicado se ha convertido en su publicación más viral hasta la fecha: casi 300.000 visualizaciones y subiendo con el paso de las horas.

La publicación no es para menos y tal como apunta el comentario más votado por los usuarios de TikTok, el vídeo "es lo más Cayetano que he visto en mi vida". Un post que se titula "Un día mas disfrutando de la herencia de papa!!" y que acumula más de 14.500 'me gusta' en esta red social.

La escena, lo que parece el salón de una casa familiar de campo. Chimenea, unos cuantos trofeos de caza colgados de las paredes y una mesa en la que se ven muchos platos y vasos. "Estamos hoy aquí, en una comida magnífica", dice Luis nada más iniciar la grabación. Sin tiempo para reaccionar, la situación da un giro de guion y todos los que ocupan la sala empiezan a gritar, fruto de la emoción por lo que están viendo. "¡Genioooo!", se desgañita el propietario del perfil de TikTok.

"¿Qué hace aquí el caballo de pueblo?", pregunta Luis mientras uno de sus amigos mete un caballo blanco en el salón y dos de sus amigas, sin silla, proceden a montarlo. "Me encanta el plan que monta aquí en un segundo", le dice otro de sus amigos mientras hablan de las costumbres de La Moraleja.

Entonces se viven momentos de tensión. El caballo, nervioso, empieza a moverse por la sala mientras Luis confiesa ponerse nervioso. "Cuidado con el perro, a ver si va a haber una tragedia ahora", comenta en alto antes de despedir el vídeo: "¡Se va a liar el taco aquí hoy!".