Compra el mismo desodorante en Argentina y España y se da cuenta de una gran diferencia

La usuaria argentina de TikTok, @renifrac, ha respondido a un comentario en el que decían si ha notado que el desodorante de España y Argentina es distinto, aunque fuese incluso de la misma marca, parecía distinto, y no ha podido estar más de acuerdo.

"Son distintos en España y Argentina, compré el mismo y la calidad es superdistinta", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 3.000 visualizaciones.

Una de las principales diferencias que ha notado es que el del país sudamericano es de plático, a diferencia del español, que es de vidrio. Le ha chocado que a pesar de ser de la misma marca los ingredientes son distintos.

Por otro lado, ha contado que hay gente que viene de Latinoamérica que le han dicho que los olores corporales son diferentes. De hecho, ha razonado que en España son más fuertes y que, quizá, tenga algo que ver con los desodorantes.

"No es que en Argentina seamos todos más limpios, no lo creo, sino que tiene que ver con esto (el desodorante), hice la prueba y puedo asegurar lo que digo de los desodorantes, pero no sé por qué son distintos", ha rematado. Algunos comentarios, entre los casi 40 que ha generado el vídeo, lo argumentan con que supuestamente hay ingredientes que están prohibidos en Europa.