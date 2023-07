Compra en Mercadona productos para la piscina, los echa sin saber... y lo que ocurre se veía venir

Hace ya muchos años que una socorrista protagonizó un momento en Antena 3 que es historia de internet. La joven trabajaba en 2008 en una urbanización de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y mezcló varios compuestos químicos en la piscina que no debía generando una nube tóxica.

No hubo consecuencias graves, aunque algunos vecinos sí tuvieron alguna irritación cutánea, pero la noticia todavía se recuerda por la explicación tremenda de la socorrista.

"Me he equivocado de producto y… he echado…. ácido clorhidri… sí… ácido clorhídrico encima de sulfato de so… de cloro … no, sulfato no, no sé lo que era.. que vamos que la he liado parda, ¿sabes?", dijo.

Ahora, sin llegar a tanto, una usuaria de TikTok ha vuelto a tener problemas cuando intentaba poner a punto su piscina. @anabelchekachopo ha subido a esa red social un vídeo en el que aparece en Mercadona comprando diferentes productos: cloro, eliminador de turbidez y eliminador de algas.

¿El problema? Que la mujer no tiene muy claro cómo tiene que aplicar los compuestos. "Me voy a dedicar a echar un poco de las tres cosas sin saber de cantidades porque no tengo ni idea", admite.

Tras hacer la operación, espera unas horas y se ve cómo el agua, que estaba verde, se convierte en azul. Y a la mañana siguiente... el agua aparece cubierta de espuma. "Estoy flipando, no sé si esto normal. Parece que tengo una piscina de cerveza", señala.

En los comentarios, numerosos usuarios alertan de que una mezcla sin saber puede tener consecuencias graves: Por ejemplo, uno dice: "Primero decirte que tengas mucho cuidado con los productos son muy tóxicos. No es bueno mezclar dos cuando pones los productos. La piscina tiene que estar filtrando y la tienes muy vacía quizás. Hubiera sido mejor vaciarla, llenarla de nuevo y luego solo poner pastillas para su mantenimiento".

Otro añade: "No puede mezclar los productos .. primero reductor de Ph... y después cloro granulado efecto choque y mucha depuradora si no no hace efecto".