Cruza un paso de cebra y la trifulca que tienen dos jóvenes es de película: la Tomatina se queda corta

La usuaria @fxckyoumore ha relatado en su cuenta de X, antes Twitter, la trifulca que ha tenido una joven cruzando un paso de cebra tras el gesto de un chico cuando se ha parado con el coche para dejarle pasar.

"Os juro que no se le ocurriría ni a los guionistas más fumados de una sitcom, de verdad, vengo descojonada", ha adelantado la tuitera tras la surrealista situación que ha presenciado.

Iba paseando por su barrio tras salir del centro de salud y, justo delante, iba caminado "una muchacha muy guapa, con su vestidito y sus pintas guays, divina la chica".

"Pasa un coche, tira ella a cruzar el paso de cebra, y yo detrás, y sale, con medio cuerpo por la ventanilla, el típico señor, 'cuñao' de polo y 'fachaleco' con una pinta de repeinado y de oler a Brummel...", ha detallado.

Y, al instante, ha gritado esto: "RUBIA, GUAPA, VENTE CONMIGO, JODER". Aunque ha admitido que no sabe "si ha dicho exactamente eso", porque se ha quedado atónita con la actitud del susodicho, lo que viene después ha sido todavía más épico.

"La muchacha ha metido la mano en una bolsa, ha empezado a sacar tomates y a tirárselos al grito de guerra de 'PERO SERÁS GILIPOLLAS'", ha contado.

Según ha asegurado la internauta, "le ha dejado el coche que más le valdría haberse metido en la Tomatina en vez de con la rubia guerrera", dando a entender, con el relato, lo mucho que ha aplaudido la conducta de esta.

"El subnormal se ha ido pitando como un puto energúmeno y, claro, yo paralizada tras esta escena digna de telefilm, tampoco sabía cómo reaccionar... ¿Qué se hace en estos casos?", ha preguntado.

Y así ha continuado explicando lo sucedido: "Me ha dicho que lo que más le jodía es que ahora tenía que comprar más tomates y yo me he descojonado. No podía mantener la compostura".

Al final, ha opinado con la joven que "ha merecido la pena" su gesto al haberle dejado el coche lleno de tomate.

"Ojalá la superheroína de los tomates lea mi hilo y quiera ser mi amiga. Necesito personas como ella en mi equipo", ha concluido.