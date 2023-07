Un cubano da una tremenda réplica a quien critica la sanidad pública española: para oírlo en bucle

El usuario de TikTok @joseluisvizcaino1, cubano que vive en España, ha respondido de forma demoledora a una seguidora que cargó contra la sanidad pública española a raíz de otro vídeo que él mismo había subido.

En las imágenes en cuestión, el hombre destacaba que a una señora le había dado un mareo mientras hacía la compra en el supermercado y que la ambulancia había llegado rápidamente, en solo dos minutos.

"Para que veas lo eficientes que son en este país. No pasaron dos minutos, para que veas que no estoy hablando mentiras, la llamada la ha hecho el de seguridad hace dos minutos y mira la ambulancia dónde está y mira dónde van los médicos", dice el usuario antes de recalcar: "Es para que vean lo que es un país organizado, superorganizado".

"Esas son las cosas que hay que recalcar de este país, cosas buenas. La sanidad, lo mejor que tiene España", añadía. Tras eso, una persona comentó en ese vídeo: "Sí, sobre todo España tiene la mejor sanidad. Es la peor del mundo, es horrible, es asquerosa. No trabajan para nada los vagos inútiles".

@joseluisvizcaino1 ha respondido contundente: "A mí me dolió. Yo acabo de venir del médico y me han hecho todos los análisis habidos y por haber. ¿Tú sabes cuánto yo pagué? Ni un céntimo".

"Tú me vas a decir: 'No, Jose, porque tú pagas tu seguridad social y es por eso. ¡No! ¡No inventen de donde no hay! España tiene la mejor sanidad del planeta. Escúchalo bien", exclama.

Y acaba rematando: "Y Rosalía que hizo este comentario vamos a pedirle a dios que no sea la Rosalía española porque hay gente que se lo va comer con yuca. Yo no lo voy a discutir con nadie, España tiene la mejor sanidad del mundo. La mejor. Te pasaste tres pueblos con ese comentario".